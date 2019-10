Mindent túlszárnyalt az X-Faktor

Érdekes pályát futottak be a hazai tehetségkutató műsorok a Megasztár indulása óta. Kezdődött azzal, hogy volt egy elképesztő felfutás, amikor mind a két nagy kereskedelmi csatornán, hiszen a 2000-es évek közepétől (amikor a TV2-n elstartolt a Megasztár) óriási érdeklődés övezte a műsorokat. Az RTL Klub ugyan fáziskéséssel indult a Csillag születik című produkcióval, ráadásul abban nem csak énekesek, hanem más produkciók is voltak, míg rátaláltak az X-Faktorra. Bő 10 év után azonban úgy tűnt, hogy elfáradnak ezek a formátumok, legalábbis ezt jelezte az, hogy a Megasztárról a TV2 hiába váltott frissebb stílusú tehetségkutatók felé, és indították az a The Voice és a Raising star magyar változatát, ezek nem hoztak átütő siket. Hogy talán nem csak rajtuk múlt a dolog, azt jelezte az is, hogy 2015-ben az RTL is tartott egy év szünetet, amikor az X-Faktor helyett a Hungary’s Got Talent-tel próbálkoztak, korlátozott sikerrel.

Aztán 2016-ban visszatért az X-Faktor, amely a korábbinál jóval fiatalosabb zsűrivel állt fel, hiszen ekkor csatlakozott a produkcióhoz ByeAlex, Gáspár Laci és a Puskás Peti is, míg Tóth Gabi az átmenetet képezte. A három fiúnak ugyan kellett némi idő, hogy összecsiszolódjanak, de a második évtől már a hátukon vitték az X-Faktort, miután a női zsűritagnál is csere volt, és Tóth Gabit a kevésbé harsány Radics Gigi váltotta. Segített az is, hogy a műsor szerkesztői realizálták, hogy a válogatón túl is van élet, és rendben van, hogy kárörvendő a magyar és szeret röhögni a tehetségtelen önjelölt énekeseken, de utána még kellene valamit nyújtani. Ezt a problémát pedig úgy oldották meg, hogy lerövidítették az élő műsorok fordulóinak a számát, így kevesebb hét alatt született meg a győztes. Cserébe viszont feszesebb maradt az egész produkció. Az is segített, hogy már a casting során keresték azokat az előadókat, akik új színt visznek az X-Faktorba, de tavaly arra is figyelmesek lehettünk, hogy a közösségi a mainstream médiában ismeretlen, de a közösségiben – vagy azért, mert jó, vagy mert vér ciki, de --jól pörgő előadók is színpadra álltak. Ezzel pedig ugyan a cuki gyerekekért lelkesedő nagymama korú nézőknél gyengült a műsor, de sikerült visszahódítani a fiatalabb generációt.

Az előző évad a számok alapján egyértelműen pozitív meglepetést hozott, ma ugyanis már nem jellemző, hogy bármilyen műsor heteken át stabilan 1 milliós nézettség felett hozzon, az X-Faktornak viszont ez sikerült. Idén pedig erre rátettek még egy lapáttal, hiszen műsorról műsorra javultak a számaik. Így a szombati negyedig adás, amely válogatás címmel futott, a 18-49-es korcsoportban közel negyven százalékos közönségarányt hozott. Erre főműsoridős produkciók esetében finoman szólva sem nagyon láttunk példát az elmúlt években. A magas közönségarány mellett a nézőszám is kiugró volt, hiszen 634 ezer lett, ami manapság már a teljes lakosság esetében sem számít gyengének. Utóbbiban egyébként látótávolságba került a 1,5 milliós szint (1,411 millió), ami a fregmentálódó piacon kiemelkedőnek számít. Nem meglepő, hogy az X-Faktor tarolt, hiszen mindkét értékkel nem csak a hét legnézettebb műsorává vált, de éves szinten sem akad párja a szombati adásnak.

Hétről hétre magasabbra tört (Fotó: RTL Klub) Hétről hétre magasabbra tört (Fotó: RTL Klub)

A X-Faktor révén szombaton a két nagy csatorna között különbség alakult ki, hiszen a 18-49-es korcsoportban 19-23 óra között az RTL Klub közönségaránya 32,7 százalék lett, míg a TV2-é csupán 4,5 százalék lett. Így őket nem csak az RTL verte utcahosszal, de a F+ is simán megelőzte a TV2-t, mivel ők aznap 5,7 százalékos közönségarányt értek el. A TV2 ráadásul a hétköznapokon sem tudja tartani a lépést az RTL-lel. Míg utóbbi csatornán a Drága örökösök továbbra is nagyon nagy kedvenc, és a Nyerő páros is elkezdett felzárkózni hozzájuk, addig a TV2-n a Fuss család, még a csatorna átlagát sem tudja hozni, és a Séfek séfe jobb nézettsége legfeljebb kozmetikázni tudja a számokat, megfordítani nem.

Annak ellenére, hogy nyeregbe került, az RTL Klub így is átrendezte a hétköznap esti műsorstruktúráját. Csütörtöktől kezdve ugyanis meghosszabbították 15 perccel a Fókusz műsoridejét, emiatt a Drága örökösök kezdési időpontja átcsúszott 8 óra utánra. Értelemszerűen az azt követő Nyerő párost kezdési időpontja is hátrébb csúszott, sőt Sebestyén Balázsék realityjének műsoridejét még ki is tolták 10 perccel, így majdnem este 11-ig tart. Emiatt viszont a Barátok közt esti ismétlése kiszorult a főműsoridős sávból, amire a szappanopera indulása óta, vagyis 21 éve nem volt példa. A műsor kapcsán egy másik érdekesség is megemlíthető, ugyanis elköszönt a sorozattól a kezdetek óta főszereplőnek számító Szőke Zoltán, aki Berényi Miklóst alakította a Barátok köztben. Korábban a színész és a sorozat írói is nyilatkoztak arról, hogy a háttérben az állt, hogy Szőke Zoltán immár nem akarta a vállalni a rosszfiú szerepet, ez a fordulat viszont nem fért bele a történetbe. Ugyanakkor, ahogy az a pénteki epizódból kiderült, nem vágták el végleg ezt a szálat, hiszen Berényi Miklós nem meghalt, hanem börtönbe került, így a későbbiekben még akár reaktiválható lesz a karakter.

A legnézettebb műsorok közül érdemes még megemlíteni, hogy a kereskedelmi célcsoportban a Forma-1-e közvetítés ismét top10-es műsor lett, viszont a teljes lakosság esetén kicsúszott az élbolyból és a 12 helyen végzett. Egy másik sportág, a labdarúgás kapcsán is figyelmesek lettünk egy érdekes statisztikára. A Ferencváros Európa Liga mérkőzése kisebb érdeklődést váltott ki a tévét nézők körében, mint a csapat hazai bajnoki rangadója. A zöld-fehérek moszkvai bravúrját a teljes népességben 100 ezerrel kevesebben követték, mint a Videoton elleni vasárnapi rangadót.

A 43. hét számait összefoglalva azt láthatjuk, hogy a két nagy csatorna közötti különbség ismét kinyílt. Az egy héttel korábbi szinthez képest ugyanis növelni tudta a közönségarányát az RTL Klub (17,6% SHR), míg a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) a TV2 tovább olvadt, és ezúttal 10 százalékot értek el.

Javítani tudott a F+, amely az egy héttel korábbi 4,8 százalékról 5,3 százalékra tudott felkapaszkodni, többek között a fent jelzett erősebb hétvégi nézettségnek köszönhetően. A Cool esetében az RTL Magyarország egyszeri megoldással javította a lassan olvadó számokon. A csatornán ugyanis A mi kis falunk sorozatból tartottak maratont, és 13-tól 21 óráig a falusi sorozatot sugározták. Ez pedig jelentősen megdobta a csatorna számait. A 8 órás teljes maraton pedig átlagosan 7,5 százalékos közönségarányt hozott, mely az utóbbi időszak 2 százalék körüli szintjéhez képest nagyon magasnak számít. A sorozat utolsó részei a főműsoridőbe is beleértek, így a 19-23 óra közötti idpszakban 5,9 százalékot értek el. Ennek az egy napnak köszönhetően a heti átlaguk is nőtt, és 2,8 százalék lett. Ezzel megelőzték a Viasat3 (2%) csatornát. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (0,9% SHR) zárta.