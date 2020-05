Mindig egy lépést előre - Portré Dávid Tamásról, a Keleti Agrár ügyvezetőjéről

A konkurencia területi képviselőjeként kezdte, mára maga is piaci tényezővé vált céget igazgat. Dávid Tamás, a Keleti Agrár Kft. ügyvezetője útját a nulláról elért ugrásszerű sikerek, a folyamatos felfelé váltások, és végül a saját cég felfuttatása szegélyezik. A most is csupán 37 éves üzletember a műtrágyakereskedelemben elért pozíciójának stabilizálása mellett a mezőgazdasági tevékenységbe is belevágott – mégpedig nem is kicsiben.

A mára komoly műtrágyapiaci szereplővé vált Keleti Agrár cégcsoport vezetője, Dávid Tamás a Nitrogénműveknél kezdte a műtrágya-értékesítést, mint Tolna megyei területi képviselő. Abban a körzetben, ahol dolgoztam, az elején 90 százalék volt az import műtrágya aránya, az volt a feladatom, hogy ezt csökkentsem, és a magyar termék arányát növeljem. Alapos munkát igyekeztem végezni, és sikerült is elfogadtatnom magam a gazdákkal, a vevőinkkel. Így aztán az import aránya a területen két év alatt 20 százalékra csökkent – így kezdte a műtrágyás pályát Dávid Tamás, akinek ma már saját forgalmazó cége van.

A már önmagában sem „sima” szemes műtrágya-értékesítés mellett hozzá tartozott a területi marketing és a kísérleti táblák kérdése is. A lombtrágya-gyártást is sikerült felfuttatni, 2009-ben még nulla liter kelt el, 2010-ben már 150 ezer liter.

Váltani akart

A nyilvánvaló sikerek ellenére részben az üzletpolitikában beállt változások, részben pedig az „ez még mindig kevés” érzése miatt Dávid Tamás váltani akart. 2011-ben ezért a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-ben kezdett dolgozni, ahol a nulláról sikerült 50 ezer tonnás forgalmat elérnie öt év alatt, ezzel mintegy 5 milliárd forint plusz árbevételhez segítette a céget.

Közben Dávid Tamás cége, a Keleti Agrár már évek óta létezett, de kezdetekben még igazi tevékenység, forgalom nélkül. Valós tevékenységet csak 2016-tól fogva végez a társaság, ekkor az osztrák RWA-val való együttműködés jelentett új fejezetet a társaság életében. Ennek a munkának a keretében kóstolt bele igazán a nemzetközi kereskedelembe Dávid Tamás, hiszen a cég a világ összes kontinensén jelen van tevékenységével. Ennek a globális hálózatnak a magyar eleme lett a Keleti Agrár.

Beindult a saját cég

Ez a felállás viszonylag jól ment, de aztán választani kellett a munkahely és a cég között, Dávid Tamás pedig az utóbbit választotta. 2018 októberétől a már addig is létező, de csak fokozatosan felépülő Keleti Agrár csoportra koncentrál, amelynek eredményeképp be is indult a cég tevékenysége. Maga a csoport is évek alatt épült ki, ahogy a tevékenységi körök is fokozatosan kerültek képbe. A sorra érkező feladatok új beruházásokat is igényeltek, ezért új telephely, kamionok, pótkocsik, csomagológépek jelentek meg a cégnél.

A többféle feladat felvállalása azt eredményezte, hogy a Keleti Agrár cégcsoport a műtrágya gyártásán kívül minden fázist kezel és kézben tart, ezért jó rálátással és hatékony kontrollal rendelkezik a műtrágya-forgalom minden szegmensében. „Külső szolgáltatók helyett magunk tároljuk a termékeinket, mi végezzük a csomagolást, és bonyolítjuk az értékesítést, kiszállítást is, valamint szaktanácsadást is biztosítunk vevőinknek. Azáltal, hogy a teljes vertikum felett folyamatos ellenőrzést gyakorlunk, lehetővé válik, hogy partnereinket a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban és kiváló minőségben szolgáljuk ki. Ebben nagy segítséget jelentenek logisztikai adottságaink is. Telephelyünk a Duna mellett helyezkedik el, két saját üzemi vágánypárunk mellett pedig kifejezett előnyt jelent az M6-os autópálya közelsége is” – tette hozzá Dávid Tamás.

A krízis sem zavarta őket

A hosszú évek óta tartó munka meghozta az eredményét is. Mára a Keleti Agrár cégcsoport több mint egy évtizede dolgozik a termelők és az inputanyag-kereskedők mind jobb kiszolgálásán. Dávid Tamás hozzátette: a cégcsoport azt a lehetőséget kívánja biztosítani a vevőknek, hogy minőségi, PhosAgro termékekhez jussanak versenyképes áron. Importőr cégként azért tevékenykedik minden nap, hogy a kereskedőket minőségi, versenyképes árú termékekkel lássa el annak érdekében, hogy vonzó megoldásokat tudjanak nyújtani vevőiknek, a gazdáknak.

„Versenytársainkkal szemben nagy előnyünk, hogy kiegyensúlyozott, aktívan kezelt és megfelelő mennyiségű készlettel rendelkezünk. Az általunk kezelt, szakszerűen tárolt készlet folyamatosan megújuló állomány, amelynek révén mindig képesek vagyunk elsőrangú minőségű, kellő szavatossági idővel rendelkező, a jogszabályoknak és a gazdák igényeinek egyaránt megfelelő termékeket szállítani” – fogalmazott a cégvezető, aki szerint az a képesség, hogy folyamatosan tudnak megrendeléseket fogadni és szállítani, nagy előnynek bizonyult a koronavírus krízis idején.

A jól megtervezett rendszernek az eredménye sem marad el: még a koronavírus, illetve a nyomában elrendelt korlátozások közepette is gyors és pontos kiszolgálást tudott biztosítani a cég partnereinek – legyenek azok kereskedők vagy közvetlenül termelők – megfelelő áron, a kért időpontban, akár másnapra is.

Gazdálkodni kezdtek

A jövőt illetően a cégvezető egyértelműen fogalmaz: a cél mindenekelőtt a cég stabil működése és a közel száz meglévő munkahely további biztosítása hosszabb távon is. Ennek érdekében a 2019-es 100 ezer tonnás műtrágyaforgalmat szeretnék stabilan megőrizni – erre ma minden lehetőség meg is van.

Ezen felül Dávid Tamás a növénytermesztési tevékenységben lát nagyobb potenciált. A cég már ezt a munkát is megkezdte, Felsőnánán mezőgazdasági tevékenységet folytat, amelynek keretében klasszikus szántóföldi növénytermesztést folytat kalászosokkal, kukoricával, napraforgóval és repcével. Jelenleg az a cél, hogy ezt a tevékenységet erősítsék tovább, és 3 ezer hektárra növeljék a megművelt terület nagyságát. A munka ott sem merül ki csupán a növénytermesztésben. A gazdaság része egy 600 tejelő tehénből álló tehenészet is.