Nehéz év után állt talpra Kásás Tamás olasz étterme

Az idén már nagyjából a nyolcadik éve működő étterem korábban küzdött kisebb nehézségekkel. Például korábbi cikkünkben a 2016-os cégbeszámolót megnézve azt vettük észre, hogy az üzemeltető a tárgyévben 24,2 milió forint árbevételt ért el (és 284 ezer forintos adózás előtti nyereséget), vagyis egy hónapra átlagban 2 milliós forgalom jutott, amely aligha jelentős. A Tommy di Napoli kezdeti nehézségeit azonban legalább részben magyarázta az, hogy a 2017-es budapesti vizes világbajnokság előtt az étterem közvetlen szomszédságában működő Császár-Komjádi uszodát felújították, emiatt pedig egy időre még Kásás Tamás étterme is bezárt.

Kapcsolódó cikk Kásás Tamás étterme még nem világbajnok Néha összeakadnak a NAV-val.

A kezdeti nehézségek után szépen növekedő Tommy di Napoli életében más éttermekhez hasonlóan 2020-ban ütött be a krach a koronavírus miatti lezárások formájában. A 2019-ben még 23,6 millió forintos üzei eredményt termelő vállalkozás 2020-ban már 28,3 milliós mínuszt hozott, még úgy is, hogy az értékesítés nettó árbevétele 57,87 millió forint volt. Az pedig ezután már aligha meglepetés, hogy a cég adózott eredménye 2020-ban 28,6 millió forintos mínusz lett.

„Itália ízei Budapesten” – hirdeti a Tommy di Napoli. Úgy tűnik, hogy 2021-ben ismét bejött az üzenet. Fotó: Pixabay „Itália ízei Budapesten” – hirdeti a Tommy di Napoli. Úgy tűnik, hogy 2021-ben ismét bejött az üzenet. Fotó: Pixabay

Felállni egy nehéz helyzet után

Biztosak vagyunk abban, hogy Kásás Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnokként tud egyet s mást arról, hogy hogyan lehet egy nehéz helyzetből talpraállni – ezt a nem kis feladatot pedig éttermének is sikerült megoldania, még úgyis, hogy a legendás vízilabdás ma már csak kisebbségi tulajdonos a vállalkozásban.

A Tommyi di Napoli Kft. május elején adta le a 2021-es évre vonatkozó cégbeszámolóját, amelyen már egyértelműen látszik a járvány utáni kilábalás. Az értékesítés nettó árbevétele 81,28 millió forint volt, ez a cégtől a korábbi években megszokott 50-70 milliós szintet is meghaladja. Mindez feltételezhetően legalább részben azzal magyarázható, hogy az étterem már mind a Wolt, mind a Foodpanda oldalán szerepel, és házhozszállításra is dolgozik. Az üzemi tevékenység eredménye 2020-hoz képest jócskán magához tért és 16,78 millió forint volt. Az olasz étteremnek nagyjából 7 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettsége volt, ez feltételezhetően beszállítókkal vagy pénzintézetekkel szemben állt fent, emellett nagyságrendileg 2,1 millió forintnyi követeléssel is rendelkezett – igaz, a beszámolóból szintén nem derül ki, hogy ez kivel szemben áll fent.

2021-ben a vendéglátóegység 15,53 milliós adózott eredménnyel zárta az évet, azaz kimondható, hogy a Kásás érdekeltségi körébe tartozó étteremnek sikerült magára találnia a nehézkes 2020-as év után. Miután a Tommy di Napoli Kft. mikrovállalkozásnak számít, amelynek árbevétele nem éri el a 100 millió forintot, és tíznél kevesebb alkalmazottja van, egyszerűsített beszámolót készíthet. Az azonban a taggyűlésről szóló dokumentumból kiderült, hogy a cég tulajdonosai úgy döntöttek, nem fizetnek osztalékot. A nyereséget ehelyett a cég feltőkésítésére használták, amely így valamennyivel 22 millió forint fölé hízott.

Kásás Tamás már régóta nem vesz részt a cég operatív részében

Bár az étterem nevében is szereplő „Tommy” mindig is Kásás Tamás marad, a sportlegenda 2019 augusztusa óta kisebbségi tulajdonos az üzemeltető cégben, operatív feladatot pedig szintén ezen év júliusa óta nem lát el - erről laptársunk, a Privátbankár.hu is írt. A többségi tulajdonos az az Ökrös Zsuzsanna, aki a társaság ügyvezetői feladatait is ellátja, mellette még Pálos Ádám rendelkezik ügyvezetői jogokkal, ám ő nem tartozik a cég tulajdonosai közé.

Kásás Tamásnak az éttermen kívül nincs aktív üzleti érdekeltsége, ám üzlettársának, Ökrös Zsuzsannának nevén a céginformációs adatbázis adatai szerint egy 2020 óta inaktív kft. és 2011 óta végrehajtás alatt álló bt. van.