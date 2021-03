Nem lesz privát covid-oltás, visszaadja a pénzt az előfoglalást indító cég

Sajnálattal értesítjük, hogy az előregisztáció megszűnt

- olvasható a Nemzetközi Oltóközpont honlapjának COVID-19 vakcina előfoglalás menüpontján. A társaság korábban 5000 forintos regisztrációs díjért vállalta, hogy előjegyzésbe veszi a jelentkezőket, és ha valamelyik vakcina elérhető lesz a magánellátás keretei között, akkor a regisztráció sorrendjében beadja azt a jelentkezőknek.

Több vizsgálat is indult az ügyben, legutóbb a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya jelezte: megvizsgálják, hogy a Nemzetközi Oltóközpont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért előjegyzést vesz fel, valamint a honlapján elhelyezett oltással kapcsolatos tájékoztatások teljes körűek és valósak-e. A társasággal szemben korábban folyt már fogyasztóvédelmi eljárás, azonban az országos oltási stratégia előrehaladtával felmerült új körülmények miatt ismét vizsgálatot indított a hatóság a céggel szemben.

Oltás Magyarországon: kizárólag állami fecskendőből. Fotó: MTI Oltás Magyarországon: kizárólag állami fecskendőből. Fotó: MTI

28 ezer forint lett volna a Pfizer-féle védettség ára

A társaság nemrég már az oltás árát is közzétette: úgy kalkuláltak, hogy az oltás beadása 1450 forintba fog kerülni náluk, egy Pfizer–BioNTech vakcina esetében a kétszeri oltás teljes költsége mintegy 28 000 forint lett volna az előregisztrációs díjjal együtt (ebben a már befizetett 5 ezer forint is benne lett volna). Nem csak a hatóságok nem nézték jó szemmel azonban az akciót: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón teljesen kizártnak nevezte, hogy magánorvosi intézményeknél Covid-oltásokra legyen lehetőség bármikor is.

Minden pénzt visszaadnak - ha mégis lesz vakcina, szólnak

A Nemzetközi Oltóközpont most azt közölte: a cég a változó jogi környezethez igazodva visszautalja a teljes befizetett összeget minden érintettnek.

„Vannak helyzetek, amikor a szűkebb értelemben vett szervezési szempontokat felülírja az élet. Most ez történt. Bár eddigi rendszerünket egy szakmai logika mentén építettük fel, be kell látnunk, hogy az a továbbiakban meglévő formájában nem tartható fenn.” – ismertette a döntés hátterét Kámány Roland, a Nemzetközi Oltóközpont Kft. ügyvezetője a társaság közleménye szerint.

Az eddig befizetett pénzeket egy héten belül visszautalják a jelentkezőknek. Már érkeznek is az ehhez hasonló levelek a visszatérítésről az ügyfeleknek:

Két, egyenként 5 ezer forintos regisztráció árának visszatérítéséről szóló értesítés. A jóváírás banktól függően akár több hetet is igénybe vehet. Forrás: Privátbankár.hu Két, egyenként 5 ezer forintos regisztráció árának visszatérítéséről szóló értesítés. A jóváírás banktól függően akár több hetet is igénybe vehet. Forrás: Privátbankár.hu

A listát azonban megtartják:

"ha vakcinához jutunk, a jelenlegi sorrendben fogjuk értesíteni a pácienseket. Így tehát gyakorlatilag mindenki megtarthatja az előfoglalási jogát"

- írja a társaság. Egyúttal mindenkit arra biztatnak: regisztráljanak az állam vakcinainformációs oldalán az oltásra.