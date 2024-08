Milliárdokban úszva: ismét megtaláltuk a NER osztalékkirálynőit

Várkonyi Andrea

Az üzletasszony amellett, hogy Mészáros Lőrinc felesége, a Whitedog Media Kft. társtulajdonosa és ügyvezetője, amelynek teljesítményére a 2023-as üzleti évben sem lehetett panasz. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a vállalkozás, amely tevékenységét tekintve főleg műsorgyártással és reklámügynöki munkával foglalkozik, a 2023-as évet 8,9 milliárd forintos árbevétellel és 1,09 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.

Várkonyi Andrea és üzlettársa az osztalékfizetés mellett döntött – a szintén a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy összesen 1,09 milliárd forintnyi, tehát az éves nyereség egészének megfelelő összegű osztalékot vettek ki a cégből – ebből 821,1 millió jutott Várkonyinak. A Whitedog Media 2020-as alapítása óta így

már több mint 1,78 milliárd forintos osztalékot termelt az üzletasszonynak.

Nem ez az egyetlen céges érdekeltsége, hiszen 2017 óta résztulajdonos a családi cégben, a szegedi székhelyű, de békéscsabai telephellyel is rendelkező Medigast Diagnosztikus, Megelőző, Terápiás, Egészségügyi Kft.-ben, amit édesapja, Várkonyi Tibor alapított még 1991-ben. Nyilvános adatbázisok szerint azonban úgy döntöttek, hogy törlik a társaságot: augusztus 1-jén elindult a Medigast Kft. jogutód nélküli végelszámolása.

Várkonyi Andrea végül férje két cégében is tulajdonos, a tevetenyésztéssel is foglalkozó Mészáros Agro Kft. továbbra is inaktív és nem termel bevételt, viszont az ingatlan adásvétellel és üzemeltetéssel foglalkozó EKHO Belvedere Kft. igen. A cég harmadik évében 255,4 millió forintos árbevétel mellett 29,1 millió forintos profitot hozott a tulajdonos házaspárnak, ez egyébként az eredménytartalékba került.

Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata

A két barátnő az üzleti életben is szívesen is együttműködik, így nem véletlen, hogy jelenleg is két közös cégükben tevékenykednek – ezekben Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt felesége a többségi tulajdonos, így neki juthatott a nagyobb hányad.

Két közös érdekeltségük közül az elhanyagolható olvasottságú twn.hu bulvárlapot üzemeltető Top News Hungary Kft. beszámolója érkezett csak be cikkünk írásáig, a vállalkozás a 2023-as évben is rekordokat döntögetett, hiszen 1,27 milliárd forint árbevétel mellett egészen hihetetlen, 1,11 milliárd forintos profitot ért el. A tulajdonosok ezt látván méretes osztalékot ítéltek meg maguknak, és 1,05 milliárd forintot vettek ki a cégből. Ennek eloszlásáról részletes információt nem közöltek, azonban miután az alapítói határozatban foglaltak szerint a szavazati jogok megoszlása 240-60 Rogán javára, így valószínűleg a kifizetett pénz oroszlánrésze is nála landolt.

Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata egyszerűen nem tud hibázni

A másik közös érdekeltség, a Nakama & Partners Kft. főként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik, de egyebek mellett a Mikulásgyár, és a Magyarország Szépe verseny lebonyolításában is érdekelt – beszámolóját azonban közel fél évvel a határidő lejárta után még nem adták le. Ezért a legfrissebb elérhetők információk szerint a cég 2022-ben 333,7 millió forintos árbevétel mellett 14 millió forintos nyereséget termelt, amelyre az üzletasszonyok így is 125 millió forintos osztalékot utaltak ki maguknak – ezzel a Nakama & Partners öt év alatt 541 millió forintot hozott a konyhára.

Sarka Kata nevéhez egyébként még egy céges érdekeltség fűződik: a Cupflow Kft. 2024-es alapítású, és minden bizonnyal pékségüzemeltetéssel foglalkozik majd, beszámoló hiányában azonban tevékenységéről nem sokat lehet tudni.

Összességében Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata cégeiből 2020 óta 4,61 milliárd forintot vettek ki összesen, ez fejenként elosztva barátok közt is 2,3 milliárd forint; a tulajdonosi hányadok megoszlása miatt azonban biztosan Rogán-Gaál Cecília keresett jobban.

Szijjártó-Nagy Szilvia

A belsőépítészettel foglalkozó Interior Design Belsőépítészeti Kft. évek óta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter feleségének egyedüli tulajdonában van, és ütemesen növekszik – a tendencia 2023-ban viszont részben megszakadt, ugyanis bár az árbevétel már 1,76 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény „csak” 403 millió forint lett.

Mindez azonban nem zavartatta Szijjártó-Nagy Szilviát abban, hogy ezúttal is méretes osztalékot vegyen fel: a 2023-as eredmény mellett az eredménytartalékba is belenyúlt azért, hogy 525 millió forintot kivegyen a cégből. Így a 2022-ben kivett 436 millió forinttal együtt már közel 1 milliárd forintot hozott a belsőépítészeti cég két év alatt a miniszter feleségének, míg 2020 óta összesen már 1,53 milliárd forintos felvett összegről beszélhetünk.

Szijjártó-Nagy Szilvia 2023 júniusában szállt be a Centrum Property Szolgáltató Kft.-be, a 2016-os alapítású vállalkozás saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik. A cég másik társtulajdonosa pedig az a Benkő Judit, aki annak a Benkő Szilárdnak a felesége, aki Szijjártó Péter korábbi futsalos kollégája volt. Bár a vállalkozás a 2023-as évet zöldben zárta, hiszen 5,7 millió forintos árbevétel mellett valahogyan 52,1 millió forintos profitot termelt, a befolyó összeget nem vették ki a tulajdonosok.

A miniszter felesége egy harmadik cégben is érdekelt. Az ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó Varázshíd Rental Kft.-t 2017-ben alapították, 2023-ban 17,58 millió forintos árbevétel mellett 10,23 millió forintos adózott eredményt ért el. A Varázshíd Rental működése során eddig még nem fizetett osztalékot.

Ráthonyi Palácsik Tímea (Vajna Tímea)

Andy Vajna filmügyi kormánybiztos özvegye már régóta nem Magyarországon éli mindennapjait, hiszen amerikai állampolgárságot kapott. Hazai érdekeltségeiből is csupán csak a Kempinski hotel oldalában működő Nobu Budapest maradt, amelynek üzemeltetője, a Buno Kft. A vállalkozás többségi tulajdonosa, 51 százalékos részesedést birtokol: az AV Investments Kft., ez Andy Vajna egykori cégörökségének utolsó darabja – Ráthonyi Palácsik Tímea ebben érdekelt Andy Vajna egykori üzlettársával, Samuel Russell Falconellóval együtt a Cinergi Entertainment LLC-n keresztül.

Bár évek óta érkeznek hírek arról, hogy a mostanra amerikai állampolgárságot szerző Ráthonyi Palácsik szabadulni szeretne utolsó magyarországi érdekeltségétől is, ez eddig nem történt meg, így a Buno Kft. szép 2023-as eredményének ő is örülhetett. A vállalkozás a tárgyévben 1,49 milliárd forintos árbevételt jelentett, ezt kivétel nélkül belföldön érte el, a befolyt összeg nagyságrendileg megegyezik a 2022-ből jelentett adattal.

A vállalkozás a korábbi években rendszeresen fizetett osztalékot, összesen 290 millió forint értékben, ez azonban 2023-ban nem így történt, és a 102,8 millió forintos profitot a cégben hagyták.

A legsikeresebb vállalkozónő

Az összeállításunkból is egyértelmű, hogy a fent említett hölgyek igazi vállalkozózsenik, vagy nagyon jó érzékkel választják ki, hogy pontosan milyen cégekbe szálljanak be: egymást érik a százmilliós, milliárdos befolyt osztalékok. A toplista összességében a következőképpen alakult: