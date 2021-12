Nyomozók vizsgálják a MOL-vezér jó időzítésű részvényeladását

Az inflációt is meglöki a logisztikai zűrzavar

Rendkívüli módon megdrágultak a járvány kitörése óta a tengeri konténerek árai és a szállítási díjak is. Mindez nemcsak a logisztikai vállalatokat érinti, hanem visszahat a fogyasztókra is, hiszen a költségek beépülnek az árakba, ami az inflációt is érezhetően felfele tolja.