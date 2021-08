Olyan utat választ a pornó fellegvára, amelyen már sokan elvéreztek

Csütörtökön közölte az Onlyfans, hogy októbertől nem engedélyezi nyíltan szexuális tartalmak közzétételét. Mindez azt jelenti, hogy az oldalról kitiltják a pornográf tartalmakat, pedig az utóbbi időben ez igencsak jól jövedelmezett. Az üzleti modell lényege az volt, hogy a felhasználók multimédiás tartalmakat töltöttek fel, azok megtekintéséért pedig fizetni kellett. Az alapítók korábbi állítása szerint ők ismert emberek, celebek, influenszerek számára fejlesztették elsősorban az alkalmazást, hogy ennek révén a követőikhez exkluzív tartalmakat is el tudjanak juttatni, amiből bevételük származik.

Részben a járvány okozta helyzet azonban azt hozta, hogy sok szexuális szolgáltatást nyújtó személy próbált bevételre szert tenni a platformon. Emiatt a platformon elérhető tartalmak nagyobb része 18+-os jellegű lett. Más kérdés, hogy az oldal üzemeltetői így is remekül kerestek, hiszen a tartalmat szolgáltók 5 és 50 dollár közötti összeget kérhetnek a „rajongóktól”, aminek a 20 százaléka a platformot biztosító vállalat számláján marad.

A Covid előtt az OnlyFans 20 millió felhasználóval rendelkezett, míg a legutóbbi adatközlésük szerint ez a szám már meghaladta a 120 millió főt.

A megugró felhasználószámnak és az exponenciálisan bővülő tartalomnak köszönhetően a Fenix International forgalma elképesztő mértékben, 615 százalékkal növekedett. Éves forgalmának értéke meghaladta az 1,7 milliárd angol fontot, ami már a befektetők számára is igen jól hangzó összeg. Éppen ezért a vállalat az elmúlt hónapokban elkezdett egy nagyszabású részvénykibocsátásra (IPO) készülni.

Kapcsolódó cikk Rengeteg pénzhez juthat a felnőtt tartalmak Mekkája

Vélhetőleg az IPO előkészítése során szembesült azzal a vállalat, hogy a látványosan növekvő eredmények önmagában nem feltétlen elegendőek a befektetők becsalogatásához. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre komolyabban veszik a nagy befektetési alapok az úgynevezett ESG (Environmental, Social és Governance) elveket, amely többek között kizárják azt is, hogy pornográf tartalmakból bevételt generáló vállalatokba fektessenek.

A vállalat persze hagy egyfajta kiskaput, hiszen mint az kiderült, a pornót tiltják be, de meztelen képeket várhatóan a jövőben is közzétehetnek a felhasználók. Más kérdés, hogy ez az érintettek számára elegendő lesz-e.

Mint a Financial Times írásából kiderül, a befektetők nem feltétlen a felnőtt tartalmaktól, hanem az abból fakadó egyéb kockázatok miatt is aggódtak. A lapnak Josh Constine, a SignalFire kockázati alap fő befektetője azt mondta, a fizetési rendszer miatt is sokan problémásnak találják a mostani helyzetet. Fennáll például annak a veszélye, hogy a Mastercard felmondja a megállapodását az Onlyfans anyacégével, mert a kártyatársaság hamarosan új szabályokat vezet be, amelyek szigorúbb tartalom-ellenőrzési folyamatokat követelnek meg a pornó esetén, és előírják az előadó személyazonosságának ellenőrzését is, továbbá az „ehhez a tevékenységhez kapcsolódó kockázatok” kezelését. (A közelmúltban az egyik legnagyobb pornós videómegosztó szolgáltató, a Pornhub kényszerült 8 millió videó törlésére épp a fenti problémák miatt.)

A pornó tilalma „több befektetőt hozhat”, mondta a Financial Timesnak Josh Constine, de „rossz a szexmunkásoknak és rossz az OnlyFansnak, mivel a meztelenség és nyílt szexualitás közötti határvonalat nehéz lesz mérsékelni”. A OnlyFans egyébként a korábbi közleményében azt jelezte, hogy jelenleg is „alapos moderálás” van a webhelyén, és hogy a változtatások nem nehezítik meg a feladatot.

Az OnlyFans egyik legismertebb sztárja Cardi B, aki a 100 milliós Insta' követőtáborából itt sok pénz tud kivenni (Forrás: Instagram - Cardi B) Az OnlyFans egyik legismertebb sztárja Cardi B, aki a 100 milliós Insta' követőtáborából itt sok pénz tud kivenni (Forrás: Instagram - Cardi B)

Azzal persze az Onlyfans vezetői is számolnak, hogy a lépés hatására rövid távon csökkenni fognak a bevételeik. Ugyanakkor azzal számolnak, hogy a tartalom szigorítása megnyitja az utat, hogy a világ egyik legnagyobb közösségi médiaplatformjává váljanak, ahol sztárok, ismert emberek és feltörekvő influenszerek nagy számban jelennek majd meg, és fizetős tartalmakat helyeznek el. A rajongóknak szánt exkluzív képekért, videókért és beszélgetésekért fizetett összegek pedig folyamatosan növekednek majd.

Ezt rendre azzal támasztják alá, hogy a legsikeresebb amerikai női rapper, Cardi B jó ideje használja eredményesen az Onlyfanst, de Bella Thorne színésznő is rendszeresen publikál tartalmakat a platformon.

Mások viszont úgy vélik, hogy a döntés zsákutca lehet, és a pornóból származó bevételeket nem fogja tudni pótolni a vállalat hírességek videóiból, vagy jógaoktatók és önjelölt szakácsok tartalmai révén. Erre utalhat, hogy az Onlyfans egyik eddig jelentéktelennek számító konkurensénél, a FanCentro oldalán a csütörtöki bejelentést követően 400 új olyan regisztráció volt, amely tartalmat szolgáltató személyektől érkezett.

Nem véletlen kezdték sokan emlegetni az esetleges párhuzamokat az Onlyfans és a Tumblr között.

Utóbbi a 2010-es évek egyik leígéretesebb közösségi platformja volt. 2013 márciusában például 100 millió blog volt a Tumblr-en és 44,6 milliárd bejegyzést. Az elképesztő növekedést persze itt is jórészt a pornográf tartalmak hajtották fel, ám ez nem zavarta a Yahoot, hogy 2013-ban 1,1 milliárd dollárt fizessen a platformért.

Ezt követően is jó ideig tudta tartani a Tumblr a tempót, bár a piacvezetőket, mint a a Twitter, a Facebook és a Reddit nem sikerült beérni. 2018-ban a vállalat vezetése a korábbi teljes szabadság után éles váltásról döntöttek, amelytől azt remélték, hogy a mikroblog pénzügyi eredménye látványosan nő majd.

A legnagyobbak versenytársa volt, de egy rossz döntés után gyorsan eltűnt a Tumblr (Forrás: Pixabay) A legnagyobbak versenytársa volt, de egy rossz döntés után gyorsan eltűnt a Tumblr (Forrás: Pixabay)

2018 decemberében ugyanis a Tumblr nagyon szigorú szabályokat vezetett be, amely nem csak a szexuális aktusok ábrázolás megjelenését tiltotta be, de meztelenségi korlátozást jelentett. Mindez azzal járt, hogy töröltek minden olyan fényképet, videót és GIF-et amelyen nemi szervek vagy akár egy női mellbimbó is feltűnt.

A 2018 -as irányelvváltásra reagálva a bloggerek és felhasználók többsége rövid időn belül fordított hátat a Tumblrnek, és túlzás nélkül állítható, hogy kártyavárként omlott össze a modell.

Nagyon kevés aktív felhasználó marad, ami azzal járt, hogy a döntés után egy évvel nullára írták le a befektetés értékét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy igyekeztek bármi áron megszabadulni a tulajdonosok a Tumblr-től, végül 2019-ben 3 millió dollárért cserélt gazdát az oldal.

Mondhatjuk, hogy azóta sok víz folyt le a Dunán, és a piaci szereplők tanulhattak mások hibáiból. Nagy kérdés, hogy a befektetők és az úgynevezett sharehoderek nyomására hozták meg a pornót tiltó döntésüket az Onlyfans tulajdonosai és vezetői, vagy a forgalmi és bevételi számokat alaposan elemezve. Ha az első eset miatt, akkor jó esélye van, hogy az internetes szektor újabb gyors felívelésének és még gyorsabb bukásának lehetünk tanúi. Ha viszont a pornóból tényleg nem volt olyan nagy bevétele a vállalatnak, mint azt a közvélemény gondolja, akkor valószínűleg jó döntést hozhattak az Onlyfansnél és egy komoly tőkebevonás után szép jövő várhat a platformra.