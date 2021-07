Richard Branson űrtörténelmet írt - 71 évesen súlytalanságban, a világűr peremén

Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galatic nevű űrjárműve fedélzetén a világűr peremén járt vasárnap. Az Új-Mexikóból hat fős személyzettel induló űrhajó elérte a világűrt a sivatag felett nagyjából 85,3 kilométeres magasságban, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész út a felszállástól a landolásig nagyjából egy órán át tartott.

A Virgin Galactic Unity22 űrjárműve hatfős legénységgel szállt fel, a milliárdoson kívül csak a cég alkalmazottai utaztak a fedélzeten. Branson kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar indítani. Nagyjából 600-an már be is fizették az előleget a kirándulásra. (Köztük a pletykák szerint ott van Elon Musk, a rivális SpaceX vezére is.) A menetjegy teljes ára elérheti a 250 ezer fontot (több mint 100 millió forintot).

Richard Branson a világűr peremén - forrás: Youtube / Virgin Galactic Richard Branson a világűr peremén - forrás: Youtube / Virgin Galactic

Elon Musk is kiment megnézni a felszállást

A Virgin Galatic rakétáját speciális kéttörzsű repülőgép, a Branson néhai édesanyja nevét viselő VMS Eve szállította az új-mexikói sivatag fölötti űrbe. A vasárnapi út a cég SpaceShipTwo rendszerének 22. repülése volt, valamint negyedik, legénységes missziója a Föld atmoszféráján túli világba. Ez az első járatuk, amelyik teljes személyzettel repült.

Vasárnap reggel, egy héttel 71. születésnapja előtt Branson a legénység többi tagjával együtt az eseményre összegyűlt nézőknek - köztük a rivális Elon Musk milliárdosnak - integetve lépett az új-mexikói Spaceport America aszfaltjára. A repülőtérre kerékpárral érkezett, a csapat többi tagját öleléssel üdvözölte - látható a Virgin Galactic portálján közzétett videón.

Amikor a szállítójármű elérte a 13 kilométeres magasságot, a Unity levált a hordozórepülőről, beindult a hajtóműve, és fellőtte az űrhajót az űrbe, majdnem több mint 85 kilométeres magasságba, ahol a legénység négy percig élhette át a súlytalanságot.

A milliárdosok már a világűrben versenyeznek

Branson ezzel lépéselőnyt szerzett az űrturizmusban másik riválisával, az Amazon-alapító Jeff Bezosszal szemben is. Az amerikai milliárdos, aki vagyona tetemes részét hobbijára, a rakétaépítésre fordította, július 20-át jelölte ki űrutazása napjául. Három embert hívott magával a New Sheperd fedélzetére: fivérét, egy jótékonysági árverés győztesét, valamint a 82 éves Wally Funk egykori pilótanőt.

Branson egyértelműen erre válaszul jelölte ki július 11-ét repülése napjául. Eredetileg ugyanis a következő Unity-járaton a Virgin Galactic négy alkalmazottja utazott volna, hogy teszteljék a kabin élményét a jövendőbeli turisták számára. A milliárdos csak ezután indult volna.

Üzenet az álmodozók következő generációjának

Branson a világűr pereméről azt üzente a gyerekeknek: egyszer ő is egy gyerek volt egy nagy álommal, a csillagokat bámulva - most pedig már egy felnőtt egy űrhajó fedélzetén, más csodálatos felnőttekkel együtt tekintve le a gyönyörű Föld bolygóra. Az "álmodozók következő generációjának" azt üzente:

"ha mi képesek vagyunk erre, képzeljétek csak el, mire vagytok ti képesek!"

- majd kicsatolta biztonsági övét, hogy lebeghessen egy kicsit a súlytalanságban.

A teljes, mintegy kétórás közvetítést itt izgulhatja végig, aki nem látta.