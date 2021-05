Sok pénzt tolnak a távközlési vállalatok a jövő évi büdzsébe

Ezért esett vissza a Richter eredménye

Hétfőn ismertette az első negyedéves számait a Richter Gedeon Nyrt., amelynek forgalma és nyeresége is némileg elmaradt az egy évvel korábbitól. A vállalat menedzsmentje ennek ellenére éves szinten továbbra is bővülést vár. Az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón a koronavírus-vakcináról is szót ejtett Orbán Gábor vezérigazgató.