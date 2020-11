Szép kilátás Tiborcz Istvánnak: 170 milliós osztalékot hoztak a belvárosi luxuslakások

Tiborcz Istvánnak most azonban bőven van gondja, hiszen a turizmusban is érdekelt. Már közismert, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn egyebek mellett elrendelte :

Persze mindez eltörpül a miniszterelnöki vő fő cégének, a BDPST Zrt.-nek a bevételei mellett. Lapunk írta meg elsőként , hogy csinos profit jött össze a társaságnál: a 4,8 milliárd forint adózott eredmény után a május 8-i közgyűlésen úgy döntöttek, hogy 2,3 milliárd forint osztalékot fizetnek ki a tulajdonosnak - derül ki a cég beszámolójából. Ezzel Orbán Ráhel férje biztosan előrébb léphet a 100 leggazdagabb magyar listáján. A 4,8 milliárd forintos profit rekordnak számít: 2017-ben 4 milliárd forint, 2018-ban pedig csupán 1 milliárd forint jött össze, és osztalékot nem is vettek ki a cégből.

A Bellavista Kft.-t tehát az IBC-Projekt Kft.-én keresztül tulajdonolja Tiborcz István. Ebben a cégben 2010-2013 között társa volt Hamara Endre ügyvéd is, aki az Elios-ügyből lehet ismerős. Emlékezetes: az Elios-botrány lényege, hogy Hamar Endre cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi közvilágítási tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Eliost találták meg. Hamar Endre pedig 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt.

De mivel is foglalkozik a Bellavista Apartments? Az Átlátszó 2018-ban írta meg, hogy a cég összesen 1118 négyzetméternyi belvárosi lakást gyűjtött be – 12 darabot a belvárosi Dorottya utca 9. szám alatti társasházban és egyet a Hajós utcában. Ehhez a napokban ismét állami résztulajdonba került Gránit Bank nyújtott 670 millió forint hitelt. Az érintett egységek közül a legnagyobb 147, a legkisebb 37 négyzetméteres – és az ingatlanegyüttest egy pakkban vette meg a Tiborcz-cég egy magyar-olasz-luxemburgi csoporttól.

Eddig is lehetett tudni, hogy anyagi szempontból kiváló éve volt 2019-ben Tiborcz Istvánnak , a miniszterelnök vejének, de a mai napig leginkább csak a BDPST Zrt. nevű ingatlanos cégének milliárdjairól lehetett olvasni. Pedig az üzletembernek akad még egy, szintén dinamikusan gyarapodó ingatlanos vállalkozása.

