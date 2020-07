"Szét akarják robbantani az Indexet" - így rúgták ki a főszerkesztőt

A jelek szerint folytatódik az Index „bedarálása”: ma menesztették az internetes lap főszerkesztőjét. A hírről a Financial Times is hosszabb cikkben számolt be.

Ez a cikk a Privátbankár.hu-n is megjelent. Dull Szabolcsnak a munkáltatói jogokat gyakorló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bodolai László mondott fel, közölte a portál. Dull Szabolcs, az Index menesztett főszerkesztője 2020. július 22-én a lap szerkesztőségében. (Forrás: Printscreen/444.hu) Dull Szabolcs, az Index menesztett főszerkesztője 2020. július 22-én a lap szerkesztőségében. (Forrás: Printscreen/444.hu) Bodolai egyúttal felkérte az Index vezérigazgatói pozíciójára Szombathy Pált, az igazgatótanács egyik tagját, aki elfogadta a felkérést. Az Index igazgatótanácsába bekerült új emberként Sztankóczy András, aki eddig a Válasz Online munkatársa volt. Dull Szabolcs közlerményében a többi közt azt írta: Nem véletlenül érezte az Index szerkesztősége veszélyben magát, és nem véletlenül döntöttem úgy, hogy átállítom a szabadságunkat jelző barométert. A 444.hu eközben közzétett egy videót, amelyben Dull Szabolcs menesztésének körülményeiről beszélt szerkesztősége előtt. A többi közt elmondta, hogy egy pénzösszeget is felajánlottak neki abban az esetben, ha hallgat, ezt ő azonban nem fogadta el. Hozzátette: érezték az elmúlt hetekben, hogy a szervezetüket támadják. Én eddig tudtam ennek keresztbe állni. (...) Az Index egy erős vár, amit szét akarnak robbantani, ez most már egészen világos. Egyúttal arra kérte a többieket, hogy ne hallgassanak. Az Index - közzel száz munkatárs által aláírt - szerkesztőségi cikkében elfogadhatatlannak nevezte a főszerkesztő kirúgását. Szerintük a menesztés egyértelmű beavatkozás a szerkesztőség összetételébe, azt nyílt nyomásgyakorlási kísérletnek tekintik, ami a független szerkesztőségi munka ellehetetlenülését fogja eredményezni. Az elmúlt hetekben újabb jelentős változások történtek a lap háza táján: június végén lemondott az Index.hu Zrt. vezérigazgatói posztjáról Pusztay András a lapműködés átalakításának tervei miatt, majd nem sokkal később utódja, Ződi Zsolt is önként távozott. Dull Szabolcsot pedig visszahívták a lap igazgatóságából. A félelmek szerint az Index.hu egyre inkább a kormányhoz közel álló körök befolyása alá kerül, ami a tartalomgyártásra is egyre komolyabb befolyással lesz majd. Dull Szabolcs menesztésének híre a nemzetközi sajtót is elérte. A Financial Times hosszabb cikkben számol be az Index főszerkesztőjének kirúgásáról, hozzátéve, hogy a független média lehetőségei egyre szűkülnek Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta. A lap emlékeztet arra is, hogy a Riporterek Határok Nélkül szervezet szerint a magyarországi média feletti ellenőrzés példa nélküli mértékű egy EU-s tagállamban. A szervezet decemberi jelentése szerint "mérgező a környezet" a független újságírók számára, de arról is beszámoltak, hogy az EU "tétlen és képtelen megakadályozni, hogy egy tagállam ennyire nyíltan gúnyt űzzön a sajtószabadságból”. Az Index sorsa régóta kérdéses volt, Spéder Zoltán volt bankvezér-üzletember tulajdonosként jó kapcsolatokat ápolt Orbán Viktorral, ám 2016-ra kegyvesztetté vált, és 2018-ban kénytelen volt minden Index-hez kapcsolódó érdekeltségétől megválni. Az adásvétellel Ziegler Gábor, valamint a KDNP tagja, Oltyán József 50-50 százalékos tulajdont szerzett a vagyonkezelő társaságban, illetve kizárólagos irányításuk alá kerültek a cemp-x online Zrt. kiadóvállalatai, valamint az Inda-Labs Zrt. és a csoport érdekeltségébe tartozó portálok felületeit értékesítő CEMP SH Kft. Ekkor adta el Bodolai László a Magyar Fejlődésért Alapítványt (ez az Index alapítványa) alapító NP Nanga Parbat 17 Zrt.-ben levő kizárólagos részesedését Zieglernek és Oltyánnak, bár az Index.hu jogi képviseletét korábban ellátó Bodolai megmaradt az Alapítvány kuratóriuma vezetőjének. "Az Index ugyan jogilag független, és emiatt továbbra is lehet a "kormány ellenzéke", azt azért érdemes megjegyezni, hogy a bevételei döntő része, hozzávetőleg a háromnegyede a sales house-on keresztül realizálódott. Így, ha az Index valóban olyan szálka a hatalom szemében, ahogy azt néhányan gondolják, akkor a bevételek elzárásával is elég jól kontrollálható. Ennek megfelelően akár az sem elképzelhetetlen, hogy a mostani tulajdonosváltás készíti elő egy Orbán-közeli cég vagy személy tulajdonszerzését" - írta az mfor.hu 2018-ban, az adásvétel megtörténtekor. Az elmúlt hetek történései és a főszerkesztő mostani menesztése nem sok jóval kecsegtetnek a legnagyobb magyar lap további sorsát illetően.

Az Ön bizalma a mi tőkénk Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek. TÁMOGASSON MINKET!

Támogassa bármekkora összeggel a munkánkat! × Támogatásával még több egyedi információt, még alaposabb elemzéseket, még több terület és téma feldolgozását nyújthatjuk Önnek. Az első 500 támogatónak, aki 1000 forintnál nagyobb összeggel segíti munkánkat, féléves digitális Piac&Profit előfizetést adunk. Az elsőt már április végén. Egyszeri támogatás. 1000 Ft 3000 Ft 5000 Ft 10000 Ft Én adom meg Összeg: Ft

Email cím: Mehet Támogatását közvetlenül is utalhatja; az ehhez szükséges adatok:



Menedzsment Fórum Kft. (1011 Budapest, Jégverem utca 6.)

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11706016-20801274-00000000



IBAN: HU50 1170 6016 2080 1274 0000 0000

Swift kód: OTPVHUHB

Az OTP Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Hozzászólások megtekintése