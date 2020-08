Szoros meccsel mutatkozhat be a felcsúti focicsapat Európában

Hétfőn kisorolsolták az Európa-liga párharcait, ahol három érdekelt csapat is volt: a Honvéd, a MOL Fehérvár, valamint a Puskás Akadémia.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn 13 órakor tartotta az Európa-liga első selejtezőkörének sorsolását, amit a focidrukkerek mellett három magyar csapat szurkolói is izgalommal vártak. Ennek eredményeként augusztus 27-én zárt kapuk mögött a következő magyar érdekeltségű mérkőzésekre fog sor kerülni (az elöl lévő csapat a pályaválasztó, vagyis ő játszik hazai pályán):

Budapest Honvéd - FC Inter Turku (finn)

Hammarby IF (svéd) - Puskás Akadémia

MOL Fehérvár FC - Bohemian FC Dublin (ír).

Ha az ellenfelek csapatát nézzük, a legszorosabb mérkőzésre pont az európai porondon újoncként bemutatkozó felcsúti focicsapat számíthat. A Transfermarkt adatbázisa szerint egyáltalán nem egyértelmű, merre is fog eldőlni a mérleg nyelve a svédországi mérkőzésen. A Hammarby tavaly bronzérmesként zárta a bajnokságot, az eredményei helyett pedig inkább Zlatan Ibrahimovics szerepvállalása miatt került a csapat a sajtó figyelmébe - írja az nso.hu. Eddig egyszer voltak bajnokok, még 2001-ben, és legutóbb a 2007-2008-as évadban jutottak ki nemzetközi porondra, akkor a második selejtezőkörig jutott a csapat.

A felcsúti Pancho Aréna A felcsúti Pancho Aréna

A Transfermarkt szerint a csapat értéke meghaladja a Puskás Akadémia értékét. Utóbbi 9 millió fontot képvisel, míg a svéd csapaté több mint 11 milliót. A játékosok átlagéletkorát tekintve a felcsúti csapat felé billen a mérleg nyelve, ez itt 24 év szemben a svéd gárda 26 évével. A játékosok - érték alapú - minőségét nézve bár a felcsúti csapat büszkélkedhet egy 1,8 millió fontot érő játékossal, mögötte a második legértékesebb már csak ennek töredékét éri a piacon, kicsivel több mint félmillió fontot. Vagyis piaci érték alapján egyetlen igazán kiemelkedő játékos van a felcsúti csapatban, míg a svédeknél sokkal kiegyenlítettebb az összetétel. A legértékesebb játékosuk - rögtön kettő is - 900 ezer fontot ér, mögöttük pedig két 810 ezer fontos focistával büszkélkedhetnek.

A Honvéd és a Fehérvár esete ennél sokkal nyilvánvalóbbnak látszik, mivel hozzájuk képest apró csapatokat sorsoltak ki nekik. Természetesen ez a kép csalóka, hiszen a saját bajnokságukban nemzetközi indulást jelentő helyen végeztek, tehát semmiképp nem elvitatható játékerőt képviselnek.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 221 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 292 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 623 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

A Honvéd ellenfele a finn FC Inter Turku lesz, mely a Transfermarkt szerint 2,21 millió fontot ér, ami kevesebb mint harmada a fővárosi csapat 7,88 milliójának. Az nso cikke szerint a csapat a finn bajnokság ezüstérmese lett és a legutóbbi idényben is ez Európa-liga első selejtezőkörében szerepeltek, ahol egy dán csapat rögtön búcsúztatta is őket. Legdrágább játékosait csupán 270 ezer fontot érnek szemben a Honvédéval, a 810 ezer fontra taksált Gazdag Dániellel és a 720 ezer fontos Davide Lanzafaméval.

A MOL Fehérvár a legértékesebb csapat a magyar EL-indulók között, 15,73 millió fontot ér, amihez képest az ellenfeléül kisorsolt ír Bohemian FC Dublin értéke aprópénz, csupán 115 ezer font. Ez egyben azt is jelenti, hogy a székesfehérvári csapat játékosainak zöme egyenként is többet ér az ellenfél teljes csapatánál. Az ír csapat szintén ezüstérmesként jutott most ki a nemzetközi kupaporondra, legutóbb ilyenre a 2012-2013-as idényben volt példa. Akkor az Európa-liga első selejtezőkörében egy izlandi csapat búcsúztatta őket.