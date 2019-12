Táncikálva lopta el az amerikai tinédzserek lelkét, most jöhet a pénztárcájuk

A TikTok kivetette a hálóját az amerikai socialmediás hirdetési piacra, ahol most Mark Zuckerberg cége az uralkodó. A rakétaként kilövő kínai socialmediás app reklámstratégája azt ígéri, sokkal több pénzt fognak önteni az ágazatba, technológiai újításokat vezetnek be, és azt, hogy nem küldik el a felhasználók adatait Kínába. Utóbbi kapcsán azért vannak, akik szkeptikusak, és nem is kevesen.

Emeli a tétet a tinédzserek körében borzasztó népszerű közösségi oldal, a TikTok, mégpedig úgy, hogy a Facebooknak most már tényleg ideje lesz komolyan odafigyelnie a feltörekvő riválisra, ha nem akar maga mellett helyet szorítani a trónon. A kínai, virálisvideós alkalmazás ugyanis feltárta új reklámpiaci és e-kereskedelmi stratégiáját, mely a szintén most beígért, komolyabb anyagi ráfordításokkal párosulva képes lehet arra, hogy a népszerűségét nagy bevételekre váltsa.

Forrás: Depositphotos Forrás: Depositphotos

Az USA meghódítása - lemásolt házi feladattal

Az új tervekről Blake Chandlee, a Facebook egykori reklámfőnöke, a TikTok mostani amerikai reklámstratégája beszélt a Financial Timesnak. Úgy tűnik, nem bízzák a véletlenre a sikert, és jó kínai szokás szerint elkezdik nagy erőkkel leutánozni az USA-ban már befutott vetélytársakat. Erre példa, hogy a Facebook-tulajdon WhatsApp egykori kaliforniai irodájába költöztek be, és fáradhatatlanul szipkázzák a rivális amerikai oldalak szakembereit. Chandlee legutóbbi nagy fogása a már szintén Zuckerbergékhez tartozó Instagram korábbi európai vezetője, Trevor Johnson volt.

Chandlee azt mondja, már most brandek százai, ha ugyan nem ezrei értékesítenek az appjuk segítségével, és ez a jövőben csak még jobban fel fog pörögni. Szerinte olyan a TikTok "hiperfelfutása", mint amilyen a Facebooké volt 2007 környékén, amikor felvették a social media nagykutyájához.

"Minden brand érdeklődött irántunk. Tudják, hogy ott akarnak lenni, tudják, hogy a felhasználók ott vannak, megvan a kulturális jelentőség is, és a momentum is. Csak azt nem igazán tudják, hogyan fogjanak bele."

Akcióban az ellenmásolók

A Facebook persze igyekszik kisiklatni a TikTok-gyorsvonatot, méghozzá ellen-másolással. Már két klón-appal is szerették volna kifogni a kínai alkalmazás vitorlájából a szelet, mely 15 másodperces videók végtelenül scrollozható folyamát kínálja. Az Instagram nemrég indította el Brazíliában a Reels-t, miután egy korábbi koppintás, a Lasso különösebb visszhang nélkül szép csendben kimúlt. Chandleet ezek a kísérletek nem aggasztják. Az egészet elintézi annyival, hogy az utánzás a hízelgés legőszintébb formája.

Ebből kiindulva azért a TikTok is törleszkedik, a reklámos vezető ugyanis arról is beszélt az FT-nek, hogy megpróbálnak bevezetni egy olyan megoldást, mellyel a felhasználók direktben vásárolhatnak a brandektől az appjukban, ez pedig pont olyan, mint az Instagram vásárláskönnyítő funkciója. Tehát ha valakinek megtetszik egy tiktokos videóban egy termék, akkor egyetlenegy koppintással meg is vásárolhatja majd azt.

Marhulni kell, megéri

A 75 milliárd dollár értékű kínai ByteDance techóriás tulajdonolta app két éve indult el az USA-ban. Sikere kirobbanó volt, most már havi egymilliárd aktív felhasználónál tart az Államokban. Ez a nyaktörő iramú felfutás részben annak köszönhető, hogy a TikTok aktívan költött hirdetésekre - akár olyan rivális, képes-videós appokon, mint az Instagram vagy a Snapchat. Időközben olyan sikeresek lettek, hogy most már az Instagram hirdet náluk, karöltve olyan mammutvállalatokkal, mint a Walmart, a Nike vagy az Asos.

A kínai alkalmazás azért olyan vonzó a hirdetők számára, mert tényleg mélyen elkötelezett usereket, vagyis potenciális vevőket kínál. A számok szerint az átlagos tiktokos egyetlen nekifutásra 250-300 másodpercet tölt az app birizgálásával, ami majdnem a duplája az átlagos instagramos appcsekkolási időnek, ez pedig jóval nagyobb növekedés és figyelem-megragadás táptalaja lehet. Üröm az örömben a hirdetőknek, egyúttal kellemes mellékhatás a usereknek, hogy a TikTok csak kevésbé részletes információkat tud megosztani a felhasználóiról. Ez azért van, mert a kínai app nem egy konvencionális közösségimédia-oldal, ahol felrajzolható egy ismerősi térkép, és mindenki könnyen profilozható, hiszen nem ismerősi alapon működik, hanem egy platform, ami videókat sugároz a közönségnek.

Ez más hozzáállást kíván meg a hirdetőktől. A hagyományos, patikamérlegen kiszámolt kampányok helyett jobban ki lehet, és ki is kell használniuk ezt a házivideós, csináld magad jelleget, és be kell vállalniuk a dilizést, akár önmaguk kicsit nevetségessé tételét is, hiszen a TikTokon a bohóckodások, hashtages kihívások válnak jellemzően virálissá. "A TikTokon a kockázatvállalást jutalmazzák... és ha kicsit mókás és bájos vagy", mondja Chandlee. Hogy segítsenek ebben, elindítottak egy olyan szolgáltatást, mely összepárosítja a - gyakran az Instagramról áttelepült - influencereket a brandekkel, akik aztán segítenek a marketingeseknek a virális tartalmak elkészítésében. Ha jól csinálják, a siker látványos: a Guesss divatmárka mostanában lefolytatott 24 órás TikTok-kampánya 16 százalékos átkattintási rátát hozott, a kevesebb mint 4 százalékos iparági átlaggal szemben.

Sok pénz vs. sok kétely

A cég közben olyan új hirdetési technológiák kifejlesztésén munkálkodik, melyek segítségével felérhetnek a Google-Facebook iparági uralkodópáros mellé. Ezek közé tartozik a targetálás finomhangolása és a reklámvásárlási folyamat jobb automatizálása.

A dolgukat azonban megnehezíti a Kínával kapcsolatban a nyugati féltekén érzett általános bizalmatlanság. Több reklámügynökség is arról számolt be az FT-nek, hogy aggódnak a TikTok kínai gyökerei miatt mind cenzúra, mind adatbiztonsági szempontból. Kételkednek emellett abban is, hogy az app képes kellő hatékonysággal gátat szabni a káros tartalmak terjedésének, és továbbra is azt várják, hogy legyen egy eszköz, mellyel hatékonyabban tudják monitorozni a kampányaik eredményességét.

Nemrég vizsgálat is indult a TikTok ellen, mert több amerikai kongresszusi képviselő is aggodalmát fogalmazta meg afelől, hogy az app Kínába továbbítja a felhasználók adatait. Napjainkban pedig azzal került be leginkább a hírekbe a cég, hogy cenzúrázni kezdte a kínaellenes tartalmakat. Chandlee szavaiból az jön át, hogy a nagyvállalatokat mindez hidegen hagyja. "Ezen a területen nem sokan kérdezősködtek", mondta a téma kapcsán. Igyekezett leszögezni azt is, hogy a felhasználói adatokat Kínán kívül tárolják.

Chandlee ehelyett amellett érvel, hogy a TikTok örökölt infrastruktúra helyett képes olyan rendszereket építeni, melyek még segítik is az adatbiztonságot. "Úgy gondoljuk, fel tudjuk építeni úgy a hirdetési platformunkat, hogy arra haladjon, amerre a világ tart, ne pedig arra, ahonnan jött."

(Financial Times)