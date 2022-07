Tavaly is hasított Balázs Attila cégbirodalma, de most nem fizet osztalékot

Bevételét és adózott eredményét is szépen növelte 2021-ben a kormánnyal ritkán vitatkozó Balázs Attila cégbirodalma, az egyre több vállalkozást ernyője alatt tudó Bayer Construct Zrt. Vannak azért jelek arra, hogy hiába a nagy kormányzati hátszél, a terpeszkedő cégháló sem érintetlen, meglegyinthették az általános gazdasági gondok. A csoport tőkeerőssége azonban továbbra is vitathatatlan és új forrást is sikeresen tudott bevonni a további építőipari és ingatlanpiaci terjeszkedéshez.

Több nagy társasházi beruházást is futtat a Bayer Construct. Fotó: depositphotos Több nagy társasházi beruházást is futtat a Bayer Construct. Fotó: depositphotos

A tavalyi üzleti évet taglaló beszámolóból és még inkább a kiegészítő mellékletből egyértelmű, hogy sikeres évet zárt a zrt. Mintegy 18 százalékkal növelte az árbevételt és már 46 milliárd forintot könyvelt el, az adózott eredmény is jól mutat: a megelőző évi 5,07 milliárd forint után tavaly már 5,79 milliárd forint volt. Mindezt úgy, hogy az anyagjellegű ráfordításokra kénytelen volt 30 százalékkal többet fizetni és a bérköltsége is megszaladt, a 2020-as 3,8 milliárd forinttal szemben 2021-ben már 5,8 milliárdot tett ki.

Az egyéb pénzügyi mutatók közül kiemelendő még, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 11 milliárd forintról több mint a duplájára, 26 milliárdra ugrottak, miközben a hosszú lejáratúak 40 milliárd forintról ennél jóval kisebb mértékben, csupán 45 milliárdra szöktek fel.

Mindennek ellenére összességében a cégcsoportnak jól ment, de a júniusi közgyűlésen mégis úgy döntöttek – ebben erős szava lehetett a főtulajdonos Balázs Attilának –, hogy nem fizetnek osztalékot és mintegy 5,5 milliárd forintot fejlesztési tartalékba tesznek. A külső tényezők (gazdasági lassulás, ukrajnai háború) a kiegészítő melléklet szerint nem gyakoroltak lényeges hatást a működésre, ugyanakkor kiolvasható a beszámolóból és a mellékletből is, hogy – bár az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évi 507 százalékról 580 százalékra tudott nőni – más hatékonysági mutatók kissé romlottak.



Például az adózott eredmény és a saját tőke aránya a megelőző évben még 32,8 százalék volt, ám ez tavaly csak 27,2 százalékot tett ki. Az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 129 forint volt, tavaly ez mérséklődött 125 forintra. Ha az összes bevételt nézzük, akkor rosszabb a helyzet, hiszen minden ezer forintra 2020-ban még 123 forint adózott eredmény jutott, ám tavaly csupán 109 forint.

Kiterjedt cégháló

A Bayer Construct Zrt. anyavállalatként működik. Az elmúlt években megerősítette az építőipari alapanyagok bányászata és gyártása terén elfoglalt helyét, lakásfejlesztő céget hozott létre és beszállt egy luxusingatlanokat forgalmazó nemzetközi lánc hazai képviseletébe is, igaz, csak 50 százalék erejéig. Más NER-es ingatlanos és építőipari kivitelező céghez hasonlóan erősen nyomul a Balatonnál, Budapesten több lakóparkot épít és nevéhez fűződik az új zuglói városközpontba tervezett pláza és szolgáltatóközpont projektje is. Építőipari üzemet is épített, részben kormányzati támogatásokkal.

Borúsabb a kép, ha a befektetett eszközöket vizsgáljuk, itt a nettó érték minden ezer forintjára az előző évben 181, tavaly viszont csak 95 forint adózott eredmény jutott. És végül nem mindegy, hogy mennyire hatékony az építőiparban oly fontos élő munka (tavaly december végén összesen 605-en dolgoztak a csoportnál, ebből 404 fő volt fizikai állományú). Nos, az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény is jócskán apadt, a megelőző évi 1123 forinttal szemben 2021-ben 791 forint jött ki.

Kapcsolódó cikk Fürdenek az osztalékban a NER-es építőipari cégek Nagyon futott a szekér 2021-ben is, ki is vettek sokat a cégekből a tulajdonosok.

A Bayer Construct mindennek ellenére két oldalról is megtámasztotta magát. Egyrészt sikeres, 30 milliárd forintos kötvénykibocsátást hajtott végre az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében. Itt 10 százalékos volt a túljegyzés, a cég forgóeszközök kiváltására és új beruházásokra szeretné költeni az új forrást. Aggódnia nem nagyon kell pár évig, még akkor sem, ha tényleg erős lesz a visszaesés, mert az összeget csak 2026-tól kell visszafizetni öt éven keresztül. Ugyancsak tavalyra esett, hogy elszámolt mintegy 218 millió forintos állami támogatási csomagot. A pénzt telephelyfejlesztésre, betonelemgyár építésére, kapacitásbővítésre, építőipari eszközökre és technológiák beszerzésére használta fel.