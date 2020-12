Teher alatt nőtt a pálma – magyar fintech-sikerek a koronavírus árnyékában

A koronavírus-járvány hatására akkorát ugrott pár hónap alatt az ügyfelekkel való online érintkezések mennyisége, mint amekkorát eredetileg éves távlatokban vártak. A McKinsey konzultációs cég felmérése szerint a digitális megoldások átvétele, meghonosítása a pandémia előtti időszakhoz képest most 25-szörös sebességgel történik. Ez sok más terület mellett a pénzügyi szférában is abszolút tetten érhető, előremozdultak a nagy pénzintézetek digitalizációs törekvései, számottevően csökkent a készpénzfelvételek száma, miközben fellendült az e-kereskedelem és a fertőzésveszély csökkentésének érdekében használt telefonnal vagy bankkártyával történő érintéses fizetés is.

Most, hogy sokkal többen kerülik a személyes kontaktust, még inkább helyzetbe kerültek azok a cégek, melyek a távoli szerződéskötésekre, ügyfél-azonosításokra fókuszálnak a pénzügyi szektoron belül, csak úgy, mint azon fejlesztők, akik a mindennapi életünket az érintésmentes fizetés-megoldásaikkal teszik biztonságosabbá. Köztük van két, az OXO csoport támogatását is élvező magyar cég is: a PSC CEE, mely a beszédes nevű, itthon Okoskassza, a nemzetközi porondon SmartKassa néven futó szolgáltatást fejleszti, és az Ff.next, mely eredetileg a Family Finances névre hallgatott, szintén jól tájolva a szolgáltatásai körét. Bár fintech cég révén mindkettőt védettebb állapotban lepte meg a koronavírus, így is válaszolniuk kellett az új világ új kihívásaira.

„A SmartKassa esetében azt tapasztaltuk, hogy rendkívül jól alkalmazkodtak a kialakult új helyzethez – például újragondolták a fejlesztési stratégiai irányaikat, a fizikai üzletekbe szánt termékük helyett az online termékfejlesztésre koncentráltak, emellett pedig hatékonyabbá tették a távoli ügyfélkiszolgálást is. Ugyanígy az Ff.next csapat is éleslátóan megtalálta a lehetőséget a megváltozott piaci környezetben, és egy rebranding folyamattal párhuzamosan nagy múltú pénzintézetekkel tudtak együtt dolgozni az általuk jól ismert UX/UI területen a hatékonyabb fejlesztések érdekében”

– mondta a két fintech cégről Oszkó Péter, az OXO Holdings vezetője.

De mivel is foglalkoznak pontosan ezek a cégek?

Kasszázás okosan

Egy magyarországi boltban fizetéskor a pultra felsorakoztatott készülékek garmadája várja a vásárlókat – egy pénztárgép a szükséges adóügyi egységgel, külön egy bankkártya-elfogadó terminállal, és akkor még nem is beszéltünk a raktárkészlet-nyilvántartó és egyéb rendszerekről. Minél több eszközzel kell zsonglőrködnünk egyetlen folyamat levezénylése közben, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy hiba csússzon a folyamatba – és hát annál kényelmetlenebb is az egész. Erre kínál megoldást a PSC CEE által fejlesztett Okoskassza, amely mindent egy könnyen kezelhető rendszerben tesz elérhetővé.

Forrás: pscee.com Forrás: pscee.com

Az Okoskassza Magyarország első és egyetlen Android alapú „mindent egyben” kasszája, beépített adóügyi egységgel, nyomtatóval, ügyfélkijelzővel és hozzákötött a bankkártya-elfogadó egységgel. A PSC CEE a kasszáján túl ráadásul azoknak a kereskedőknek is segítséget nyújt, akik a pandémiás helyzetben ismerték fel, hogy muszáj lesz webshopot is nyitniuk, hogy növeljék a túlélési esélyeiket. A cég asszisztál ügyfelei webáruház indításánál, ráadásul összes termékük mögött egyetlen felhasználóbarát, felhő alapú platform áll. A SmartPortal rendszerben minden valós időben követhető, ami a kasszában, a terminálon vagy a webáruházban történik, a kereskedő áttekintheti a forgalmi riportokat, átárazhatja a termékeit, a könyvelője pedig letöltheti a napi zárásokat és mindezt bárhonnan a mobiltelefonjukon keresztül. A kínált szolgáltatás-csomag tehát sokrétű, ezt az ügyfelek egyben, de akár külön-külön, elemenként is megrendelhetik.

„Mivel elég széles a termékpalettánk, továbbá egy új törvény kimondja, hogy 2021. január 1-től, aki online pénztárgéppel rendelkezik, annak kötelező valamilyen digitális fizetőeszközt elfogadni, amire a bankkártya-elfogadás még mindig a legjobb alternatíva, azt kell, hogy mondjuk, hogy a terminált igénylő ügyfeleink szám a növekszik. Úgyszintén egyre többen nyitnak webáruházat nálunk. A pénztárgépek eladásait tekintve visszaesést tapasztalunk, mivel ebben a bizonytalan időszakban nem ruháznak be a KKV-szektor szereplői. Így az érzéseink felemásak”

– foglalta össze a jelen helyzetet Molnár Tamás, az Okoskasszát fejlesztő PSC CEE vezérigazgatója, aki a jövőből is adott egy röpke kóstolót:

„Jelenleg a nyílt bankoláson dolgozunk – konkrétan arra törekszünk, hogy ügyfeleinknek ne kelljen tíz különböző rendszerben dolgoznia, hanem egy helyen tudja elintézni mindazt ami szükségszerű egy üzlet vezetéséhez.”

Mentőöv a KKV-knak

Az Okoskasszáéval rokon szellemben fogannak az Ff.next megoldásai is: tömören összefoglalva ők is azzal foglalkoznak, hogy bonyolult, szerteágazó pénzügyi folyamatokat csiszolnak egyetlen, áramvonalas, és legfőképpen gördülékenyen működő egésszé. Kicsit közelebbről: dizájn-vezérelt banki megoldásokat nyújtanak, melyek mobilról is elérhetőek, csak a legminimálisabb ügyfélaktivitást igénylik, nagyban automatizáltak, és mellé még szépek is. A csapat online felhasználói felületeket tervez pénzintézeteknek, de a legnagyobb régiós bankok mellett több hazai fintech cég is ott van az ügyfeleik között.

A társaság egyik népszerű megoldása a Flint, amely képes a banki bírálati folyamatok végrehajtására, akár mobilon keresztül, és akár 20 perc alatt lehet vele hitelt igényelni. A gyorsaság kulcsa, hogy a Flint közhiteles nyilvántartások használatával a felhasználói adatok nagy részét automatikusan kitölti, ezáltal garantálva az adatok tisztaságát.

Forrás: ffnext.io Forrás: ffnext.io

A pandémia sok kisvállalkozást lökött a szakadék szélére. Az Ff.next segíteni akar nekik abban, hogy gyorsabban forrásokhoz jussanak, ezért úgy döntöttek, hogy az alapból a személyi hitelezésre optimalizált Flintet átalakítják, és kis- és középvállalkozások hiteligénylésére is alkalmas funkciókkal bővítik, a KKV-hitelezésre is felkészítik. Az alkalmazás módosítását már meg is kezdték.

„A Flint e-sales alkalmazásunk alapvetően lehetővé teszi, hogy az ügyfelek mobiltelefonjukon keresztül, otthonuk biztonságából igényeljenek pénzügyi termékeket, hitelkártyát, személyi kölcsönt, hitelt vagy nyissanak bankszámlát. Ezen funkciók mellett a terméket alkalmassá tesszük arra is, hogy a likviditási gondokkal küzdő kis- és középvállalkozások folyószámla, forgóeszköz, beruházási és egyéb hiteltermékek közül választhassanak. Esetükben a credit scoring mutatóink nagy részét automatizáltan, például Cégközlönyből, NAV adatbázisokból, valamint banki KHR lekérdezéssel és nyílt bankolásra épülő számlainformációból kívánjuk begyűjteni. Amint lefut a hitelbírálati folyamat, egy már testreszabott hiteltermék részleteit láthatjuk, és rögtön létrejön a hitelszerződésünk is, melyet minősített elektronikus aláírással láthat el ügyfelünk, és továbbítjuk is a teljes ügyletdokumentációt a szerződött banki partnerünk háttérrendszereire, melyet ezzel egyidejűleg ügyfelünknek is elküldünk e-mailben. Mindemellett end-to-end szolgáltatásaink keretein belül olyan KKV-k digitális felületeinek kialakításában is részt vállalunk, amelyek nem design-vezérelt tevékenységet folytatnak, valamint a jelenlegi helyzet tette szükségessé számukra ezen platformok bevezetését”

– mesélt a Flint bővítéséről Muck Iván, az Ff.next vezérigazgatója.

A pénzügyes gyerekekért

Az Ff.next, mint ahogy eredeti neve, a Family Finances is mutatja, elsőre a családi pénzügyek intézésére kínált okosabb megoldásokat. Ezt a területet a névváltás – és a vele érkező portfólió-bővítés – után sem engedték el. Strive néven létrehoztak egy átfogó értékajánlatot, amely segít a szülőknek szórakoztató és vonzó, mégis hatékony módon és biztonságos környezetben megtanítani gyermekeiket a pénzkezelés alapjaira. Az ajánlat részét képezi egy digitális malacpersely az 5-10 éves korosztály számára, egy zsebpénzkezelő alkalmazás a 10 éven felüli gyermekeknek, egy testreszabható Strive prepaid bankkártya a fiataloknak, valamint a szülői Strive alkalmazás, amely hozzáférést biztosít az összes felhasználói fiók kezeléséhez és a különböző szolgáltatásokhoz is.

A megoldás segítségével a szülők feladatokat, házimunkákat, közös megtakarítási célokat tűzhetnek ki, és jutalmazhatják gyermekeiket, így ők szórakoztató módon tanulhatják meg, hogy az elvégzett feladatokért cserébe fizetést kapnak, és hogy kiadásaik finanszírozására bevételeiket és megtakarításaikat használhatják.

Perspektívák és a segítő jobb

„Az OXO Holdings már az első találkozásunkkor megértette a víziónkat, és bizalmat szavazott nekünk, így anno már a prototípus fejlesztések után egyből a piacra tudtunk lépni” – mesél az együttműködés előnyeiről Molnár Tamás. Jelenleg itthon és a lengyelországi piacon növekednek, miután sikerüket látva további befektetők is beálltak mögéjük, folytatja az Okoskasszát fejlesztő PSC CEE vezére.

Muck Iván azt emelte ki az együttműködésből, hogy az Ff.next az OXO csoportnak köszönhetően kézzelfogható segítséget, hasznos tanácsokat és magas színvonalú mentorálást kapott már a kezdetektől fogva, de a befektető máig segíti munkájukat és üzletfejlesztési törekvéseiket. Az Ff.next itthon a Flinttől, külföldön a Strive-tól vár sokat – ők eddig Németországban, Ausztriában és Svájcban tudtak a legsikeresebben terjeszkedni. Kollaborációban pedig egy zöld banki terméken, az Ecomate nevű megoldáson is dolgoznak egy bécsi partnerükkel. Ez a személyes pénzügyek menedzselésére alkalmas eszköz segít a felhasználóknak nyomon követni és csökkenteni ökológiai lábnyomukat.

Oszkó Péter bizakodva tekint a jövőbe. Mint mondja, a pénzügyi szektorban a technológiai forradalom némileg más tempóban és hullámokban zajlik, mint a kevésbé szabályozott, fiatalabb és gyorsabban változó iparágakban. Minden sokkal lassabb, de meglátása szerint ez a magyar fintech cégeknek még jó is lehet.