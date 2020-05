Több pénzt csinált a TV2, de egy fillért sem vettek ki a cégből

Kiadta a 2019-re vonatkozó céges beszámolóját a TV2 Média Csoport Zrt.. Ebből a következők derülnek ki:

342-ről 344-re nőtt a dolgozóik száma,

35,5 milliárdról 39 milliárdra nőtt az eszközeik értéke,

6,1 milliárdról 7,8 milliárdra nőtt a saját tőke,

35,5 milliárdról 39 milliárdra nőtt a források értéke,

37,5 milliárdról 39,5 milliárdra nőtt a belföldi értékesítés nettó árbevétele,

1,5 milliárdról 1,6 milliárdra pedig az export,

2,7 milliárdról 3,3 milliárdra nőtt a bérköltség

824 millióról 701 millióra csökkentek a személyi jellegű egyéb kifizetések.

Az átlagfizetés a 2018-as 657 ezer forintról 799 ezer forintra emelkedett.

A TV2 éves nyeresége 1,68 milliárdról 1,74 milliárd forintra nőtt.

Mindebből azonban egyetlen fillér osztalékot se fizettek ki, mind ment a nyereségalapba.

A vállalatnak közel 70 millió forintos növekedés után volt 1,6 milliárd forintnyi exportbevétele, ez csak szolgáltatás-kivitelből származott. Döntően tavaly is az Európai Unión belül tevékenykedtek, a legnagyobb összeg Luxemburgból esett be, ez 1,38 milliárd forint volt (egy évvel korábban 1,2 milliárd). Csökkent a Szlovákiából származó bevétel (76 millióról 23 millióra), Anglia a két évvel ezelőtti 17 millió után tavaly már csak ötöt utalt, Csehország pedig 2,2 millió forint után 2019-ben már csak 38 ezer forintot fizetett a TV2-nek. Lengyelország meg a 2,9 millió után nullát. Szintén csökkentek az ír kifizetések (14 millióról 10 millióra), a máltaiak (174 millióról 115 millióra), a románok (38 millióról 26 millióra), Ciprus 97 ezer forint után tavaly már semmit sem fizetett. Bulgária viszont 4 millió után tavaly 16 milliót folyósított, Németország semmi után 20 milliót, és Ausztrália is adott a TV2-nek 110 ezer forintot.

A vállalat tavaly 360 millió forint támogatást kapott, ezen belül jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltató új magyar filmalkotásra felhasználható támogatás, illetve audiovizuális ipar pénzügyi ösztönzése jogcímen szerepelnek tételek.

