Úgy mentették meg a futballt, hogy tovább mérgezték

Életre kelt a futballjeti, két nappal később el is halálozott (vagy csak hibernálta magát). A szurkolók és véleményvezérek ellenállással és utálkozva fogadták a Szuperligát, de ettől függetlenül az európai futballt továbbra is szétfeszítik az ellentmondások, és sok múlik azon, valaki össze tudja-e egyeztetni a szuperklubok gazdasági érdekeit a többi klub és a futballközeg más szereplőinek (játékosok és edzők, szurkolók) érdekeivel. Az elképzelés nem az ördögtől való, de a hamvába holt akció még puccskísérletnek is pokoli gyenge volt. Azóta mindenki fennen hirdeti, hogy megmentette a futballt, de olybá tűnik, a sok megmentő inkább csak tovább mérgezte a levegőt.

Megmentők és képmutatók

A Szuperliga „arca”, a Real Madrid elnöki székéből nyilatkozó Florentino Pérez amondó volt, tervük a futball megmentését szolgálta. Amúgy Pérez állt elő az egész kínos ügy egyik őszinte mondatával is, amikor azt mondta, rendben, az UEFA 2024-re megreformálja a Bajnokok Ligáját, csak addigra a Realhoz hasonló csapatoknak már mindegy lesz.

„2024-re halottak leszünk” – jelentette ki.

A futball megmentőinek szerepében lépett fel a Szuperliga terve ellen kirohanó, szankciókkal fenyegetőző Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA); az elit küzdelemsorozata meg nem hívott klubok képviselői egyre-másra adták az interjúkat arról, hogy a futball halálát hozná el a terv; ugyanígy tett egy sor megmondóember és szakértő, s persze maguk a szurkolók is. A szankciók megszellőztetésének és a szurkolói-edzői-szakkommentátori közeg heves kritikáinak valóban lehetett szerepe a visszalépő klubok megrendítésében, ám ezeket a kirohanásokat valószínűleg nem csak a futballromantika elvesztése feletti őszinte aggodalom váltotta ki.

Florentino Pérez szerint csak a Szuperliga nyújthat megoldást (Fotó: MTI/EPA/Luca Piergiovanni) Florentino Pérez szerint csak a Szuperliga nyújthat megoldást (Fotó: MTI/EPA/Luca Piergiovanni)

Hiszen itt az az UEFA lép fel „futballmegmentő” képében, amely éppen a saját Bajnokok Ligája-reformját jelentette be – és amely korábban nagy port felvert korrupciós ügyekbe keveredett bele a FIFA-val együtt.