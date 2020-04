Új rendelet jelent meg: parancsnokokat kapnak a nagyobb idősotthonok

Az operatív törzs minapi tájékoztatóján is elhangzott: járványügyi szempontból külön kezelendőek a zárt közösségek (például szociális intézmények, kórházak), ahol jobban terjed a fertőzés. A területi terjedés a fővárosban, Pest megyében a legnagyobb; a többi megyében akkor nő a fertőzöttek száma, ha egy ilyen zárt közösségben kezd terjedni a megbetegedés.

Ahogy arról beszámoltunk , március 30-án 108 egészségügyi intézmény élére kinevezett kórházparancsnoknak adta át a megbízólevelét Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos kórházparancsnok. Orvosszakmai kérdésben a kórházparancsnokok nem tehetnek javaslatot, és nem is dönthetnek, de biztosítaniuk kell az egészségügyi készleteket a gyógyítási folyamatok érdekében. Személyes részvételükkel kötelező feladatuk az is, hogy gondoskodjanak az egészségügyi intézmények területén a vagyonbiztonsági és a járványügyi szabályok betartásáról.

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár katonái megelőző fertőtlenítéshez készülnek a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ bentlakásos idősek otthonában, a Pacsirta utcában 2020. április 24-én. A koronavírus-járvány miatt országszerte preventív céllal is végeznek fertőtlenítést az idősek otthonában. MTI/Balázs Attila

Friss rendeletek jelent meg a Magyar Közlöny szerdai számában, ezek egyike arról szól: a legalább 200 férőhellyel működtetett idősotthonokban is kórházparancsnokokat neveznek ki, akik itt intézményparancsnoki feladatokat látnak el. A cél a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzése. A jogszabály értelmében az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

