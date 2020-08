Új vezérigazgató a Kelernél

Demkó-Szekeres Zsolt az új megbízatása kapcsán kiemelte, hogy a legfőbb céljának tekinti, hogy a társaság ügyfeleivel közösen sikerre vigye a Keler Szolgáltatásfejlesztési Programját, ezzel is biztosítva, hogy partnereik egy megújult központi infrastruktúra elégedett ügyfelei legyenek. Emellett elkötelezett, hogy a Keler Zrt. minden támogatást megadjon a Keler KSZF Zrt. settlement banki modellváltásához, garantálva, hogy a társaság 2021-ben már egy CSDR szerint engedélyezett központi értéktárként működjön.

Vezérigazgatói kinevezése előtt Demkó-Szekeres Zsolt 2019-től töltötte be a Keler vezérigazgató-helyettesi és banküzemi igazgatói pozícióját, mely idő alatt kulcsszerepet játszott a Keler CSDR engedélyezési folyamata első mérföldkövének, a Teljességi nyilatkozatnak a megszerzésében, valamint az SRD megfelelést biztosító zöldmezős rendszerfejlesztés vezetésében - közölte a társaság közleményében.

