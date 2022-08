Újabb magyar hetilap húzza le a rolót

A hetilap a digitális térben viszi tovább eddigi szellemiségét, áll a kiadó közleményében.

Ezzel párhuzamosan új, digitális alapokra kerül a 168 óra hetilap archívuma: a fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben kereshetővé válik a több mint három évtizednyi évfolyam minden száma. A hetilap digitális átállását a főszerkesztő és helyettese koordinálja. A 168 óra hetilap jelenlegi előfizetői választhatnak a kiadó új, digitális előfizetése vagy a kártalanítás között.

A Pesti Hírlap megjelenését a Kiadó továbbra is szünetelteti.

Eközben az ígéretek szerint ugyanakkor folytatódik a korábban bejelentett, online tartalmi fejlesztés.

"A Kiadó az elmúlt években több, korábban megszüntetett lapot hozott már vissza, ezért joggal bízunk abban, hogy a gazdasági környezet normalizálódását követően ezek az újságok is visszatérnek nyomtatásba is", idézte a közlemény Milkovics Pált, a Michaeli, Schwartz & Brit Zrt. vezérigazgatóját. "A 168 óra és a Pesti Hírlap időszaki kiadványai pedig továbbra is megjelennek."

A nyáron nyomtatott formában már beszüntette működését a Világgazdaság napilap és a Figyelő hetilap is.