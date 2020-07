Változott a terv: mégsem kell dohányboltokat bezárni az év végén

A cikk eredetileg a Privátbankár.hu-n jelent meg.

A kedd éjszaka a Magyar Közlönyben megjelent salátatörvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról egyik pontja úgy rendelkezik: hatályát veszti a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/B. § (1) bekezdése.

Az érintett bekezdés úgy rendelkezik: "2020. december 31. napján megszűnik azon személy jogosultsága dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítésére, aki e tevékenységét koncessziós szerződés nélkül - kizárólag a részvénytársaság általi kijelölés alapján - folytatja, feltéve, ha a fordulónapon a működése helye szerinti településen más - koncessziós szerződés alapján tevékenykedő - jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytat."

Ilyen kijelölés akkor jöhet szóba, ha a nyilvános pályázat eredménytelen, vagy bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik. Az ND Nonprofit Zrt. aktuális nyilvántartása szerint ilyen kijelölt dohánytermék-kiskereskedőből jelenleg 670 darab van az országban (a pontos lista itt található.)

Mégsem volt elég 6 év koncessziót szerezni

A most kivett paragrafus egyébként Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos 2019. júniusi törvényjavaslata alapján került be a jogszabályba 2019 decemberében. Lázár akkor azt írta az indoklásban:

"A törvényjavaslat – a több mint 5 eltelt évre figyelemmel – rendezi azt a kérdést, amely az Fdvtv. hatálybalépésekor kialakult átmeneti szabályok bevezetése okán bekövetkezett. Mára mindössze nagyságrendileg 3 tucat olyan ún. „kijelöléssel” működő „trafikos” működik, aki semmilyen koncessziós díjat nem fizet; lényegében szabályrendszeren kívül működik például az adatszolgáltatás és számos más kötelezettség tekintetében.

Mivel volt kb. 6 év arra, hogy e kereskedők koncessziót szerezzenek, illetve más gazdasági tevékenységet folytassanak, továbbá a törvényjavaslat újabb legalább további több, mint egy évet biztosít az átállásra való felkészülésre, így meg lehet szüntetni ezt a fajta működési formát.

E jogosultak is tovább folytathatják a tevékenységüket, amennyiben (időközben) koncessziós jogosultságot szereznek."

2015 óta új koncessziós pályázatot nem írt ki az ND Nonprofit Zrt., azóta csak kijelöléssel ítélnek oda trafikokat, így a lista folyamatosan bővül. Jelenleg 670 feljogosított cég/egyéni vállalkozás található itt (közülük 90 esetben egyébként a "Coop" szó is szerepel a cégnévben). A listán biztosan szerepelnek olyanok is, akik nem egyedüliként látnak el egy területet - ilyen például a 9 budapesti trafik is, de például (szúrópróba-szerű ellenőrzésünk alapján) Kapuváron vagy Mosonmagyaróváron is működik több koncessziós trafik, mégis van kijelölt dohánytermék-kereskedő is, amelynek a most hatályon kívül helyezett szabály értelmében december 31-én be kellett volna zárnia. A mostani törvénymódosításnak köszönhetően azonban ezek a dohányboltok is tovább működhetnek 2021-ben is.

Hogy hány ilyen érintett trafik lehet, azt nem egyszerű megmondani, a kijelölt kereskedők 670-es listáját kellene összehasonlítani a NAV honlapján található trafik engedélyesek jelenleg 5247 elemű, más szerkezetben közölt listájával. Lázár János a 2019-es indoklásban nagyságrendileg 3 tucat ilyen trafikról írt, ez a szám azóta változhatott.