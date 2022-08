Veszteségesek Tiborcz István luxusszállói

Tiborcz István számos érdekeltsége közül is kiemelkedik a két ötcsillagos hotel, a Botaniq Turai Kastély, valamint a tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa. Utóbbi korábban Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozott, tőle vette át 2019 novemberében, az ügyletet a cégbíróságra benyújtott dokumentumok alapján 881 millió forintnyi banki kölcsönnel finanszírozta a BDPST Zrt. A turai kastély pedig két évvel ezelőtt, 2020 nyarán nyitotta meg kapuit a vendégek előtt; pont a koronavírus-járvány első hulláma után, amit ősszel egyébként újabb hosszú lezárás követett.

Kapcsolódó cikk Megvan mekkora hitelből vette meg Tiborcz István Mészárosék ötcsillagos szállodáját

Jól látszik, hogy mindkét egység némiképp szerencsétlen időpontban kezdett el Tiborczéknál működni, hiszen a koronavírus-járvány igencsak megnehezítette a mindennapokat 2020-ban és 2021 első felében is. Ennek ismeretében pedig nem lehet olyan nagy meglepetés a veszteséges működés. De nézzük sorban és kezdjük a turai kastélyszállóval.

A hotelt a TRA Real Estates Kft. üzemelteti, a cég pedig a leadott beszámoló szerint még bőven a növekedési fázisban van, amiről például a dolgozói létszám bővülése is árulkodik.

A társaság tavaly majdnem megtízszerezte az értékesítésből származó árbevételét, 127 millió forint után 1,22 milliárd folyt be a kasszába.

Ezzel kapcsolatban csak annyi derül ki a kiegészítő mellékletből, hogy a bevétel főtevékenységből - vagyis szállodai szolgáltatásból - származott.

Bár impozáns a bevételek növekedésének mértéke, ezzel párhuzamosan a kiadások is jócskán megemelkedtek. Az anyagjellegűek több mint a triplájára (215 millióról 742 millióra), és ugyanilyen mértékben nőttek a személyi jellegűek is (149 millióról 509 millióra). A változás részleteire azonban nem világít rá teljeskörűen a kiegészítő melléklet. Csak annyi látszik, hogy az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybe vett szolgáltatások költsége 101 millióról 276 millióra emelkedett.

Nem ment túl jól az ötcsillagos szállodáknak tavaly. Fotó: BDPST Nem ment túl jól az ötcsillagos szállodáknak tavaly. Fotó: BDPST

A személyi jellegű ráfordítások emelkedésének oka ezzel ellentétben világos: bővítették a létszámot tavaly, 42 fő után már 65 fő volt az átlagos foglalkoztatotti létszám. A bérköltségből kiindulva a cégnél az átlagos bruttó havi bér 406 609 forint után tavaly 474 335 forintra emelkedett.

Mivel a ráfordítások növekedését nem bírták el a megemelkedett bevételek, ezért már üzemi szinten is jelentős veszteséget mutattak ki, amin a közel 300 millió forintos pénzügyi műveleteken realizált veszteség tovább növelt.

Így végeredményben 426 millió forintos mínusszal zárta az évet a cég a korábbi 237 milliós veszteség után.

Ezek a veszteségek azonban nem okoznak nagy nehézséget egyelőre - legalábbis papíron, hiszen a saját tőke még elbírja ezeket a mínuszokat. Ez köszönhető annak is, hogy tavaly újra betettek a cégbe a tulajdonosok közel 450 millió forintot, aminek eredményeként a tőketartalék nagysága mára majdnem 950 millió forintra rúg.

Említésre méltó még, hogy a társaságnak jelentős az adósságállománya, 7,7 milliárd forint, melynek döntő része (7,3 milliárd) hosszú lejáratú kötelezettség. Az pedig már a kiegészítő mellékletből tudható, hogy ebből mintegy 5,3 milliárd forint az anyavállalattal, vagyis a BDPST Zrt.-vel szemben fennálló tartozás.

Csökkenő bevétel, növekvő veszteség Tarcalon

A TRA Real Estates Kft.-vel ellentétben némiképp más folyamatok zajlottak tavaly a tarcali hotelnél. Nemcsak, hogy nem sikerült a turai kastélyszállóhoz hasonló mértékben növelni a bevételeket, de még kisebb csökkenés is történt. 333,5 millió után 327,8 milliót könyveltek el tavaly, ami szállodai szolgáltatási tevékenységből származott. A költségeket azonban nem sikerült kordában tartani, ugyanis a csökkenő bevételekkel szemben az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások is egyaránt növekedtek. És nem is kevéssel: az anyagjellegűek 6 százalékkal, 212 millióra, a személyi jellegűek pedig 33 százalékkal, 228,9 millióra.

A növekedések okára itt sem derül fény teljes mértékig. A mellékletből az látszik, hogy az anyagköltség 65 milliót, az igénybevett szolgáltatások pedig 87 millió forintra rúgtak. A személyi jellegű kiadások növekedésének hátterében a létszám bővülése áll: 38 főről 42-re nőtt az átlagos dolgozói létszám. A bérköltség alapján az átlagos havi bruttó ér 305 265 forintról 365 787 forintra emelkedett tavaly.

Végeredményben 172,3 millió forintos veszteséget könyvelt el tavaly a Témadesign Kft. az előző évi 103 millió forintos mínusz után.

Ha azonban nem történik fordulat és a következő években nem sikerült nyereségessé tenni a szállodát, akkor könnyen valamilyen tulajdonosi beavatkozásra lesz szükség, a saját tőke összege ugyanis rövidesen a jegyzett tőke fele alá csúszhat.

Érdekesség még, hogy tavaly jelentősebb hitelhez folyamodhatott a társaság, hiszen a kötelezettségek soron 113,8 millió után tavaly már 1,5 milliárd forintot szerepeltettek. Ebből 940 millió hosszú (előző évben 60 millió forint szerepelt a soron), 616 millió forint pedig rövid lejáratú kötelezettség (előző évben 53,8 milliót tartottak nyilván). Utóbbin belül jelentősebb tételt jelent a szállítók fel fennálló tartozás, 194 millió forint, illetve 309 milliót tartanak nyilván "elkülönített alapokkal kapcsolatos kötelezettség" címén. A 940 millió forintos hosszú lejáratú kötelezettség pedig az anyavállalattal, vagyis a BDPST Zrt.-vel szemben fennálló tartozás.

Ugyanez a trend egyébként nem mondható el a már többször is említett anyacégről, a BDPST Zrt.-ről. Sokkal jobb évet zárt tavaly az előző évinél, több bevételhez is jutott és a(z egyéb) leánycégektől befolyó osztalékok révén több mint 12 milliárdos nyereséget könyvelhetett el.

Kapcsolódó cikk Megtízszerezte profitját Tiborcz István cége Pénteken kora reggel, napokkal a határidő előtt tette közzé a miniszterelnök veje a zászlóshajó cégének, a BDPST Zrt. tavalyi beszámolóját.

A vizsgált két luxusszálloda veszteséges működése nem rendkívüli, vagy egyedülálló a szektorban. Ahogy cikkünk elején is említettük, a 2021-es év még komoly lezárásokkal indult a járvány miatt, amit hónapokig nem oldottak fel és utána is csak korlátozva lehetett hotelekben szállást foglalni (például védettségi igazolványhoz volt kötve). Így az üzemeltető cégek ebből kifolyólag sem tudtak volna a korábbinál sokkal jobb évet produkálni.