Kérdezzen ön is Raskó Györgytől a Klasszis Klub csütörtöki rendezvényén!

Az immár hónapok óta több évtizedes rekordokat döntögető hazai infláció éves szintje októberben immár 21 százalék fölé került. Ebben az energiaárak mellett alapvetően az élelmiszerárak játszottak közre, amelyek éves átlagos növekedésének mértéke immár elérte a 40 százalékot. Kérdés, hol lehet a drágulási folyamat vége? Mit kéne tennie a kormánynak és a jegybanknak?

A kormány újabb két termékre, a tojásra és a krumplira jelentett be ársapkát. Csakhogy erősen kérdéses, ez csillapítóan hathat-e az inflációra?

Mit hozhat a jövő? Várható-e a trend megfordulása és ha igen, mikor? Minek kellene ehhez teljesülnie? Mit tehet ezért a Magyar Nemzeti Bank és mit a Pénzügyminisztérium? Amelyek vezetőinek feladatául tette Orbán Viktor, hogy vigyék a felére az inflációt 2023 végére, lehetőleg egyszámjegyűvé. A remélt politikai előnyök mellett mekkora veszteség éri a vállalkozásokat az árbefagyasztás következményeként? Szabad-e egy kormánynak nem piackonform módon beavatkozni a keresleti-kínálati viszonyokba egy piacgazdaságban?

Egyebek mellett e kérdésekkel kapcsolatban kérjük ki Klasszis Klubunk következő élő, interaktív eseményén – mely során nézőink is feltehetik a kérdéseiket – Raskó György agrárközgazdász véleményét. Aki a külföldön – Algériában, Mexikóban, Brazíliában – szerzett munkatapasztalatai birtokában (is) itthon maga is gazdálkodik, tehát nemcsak elméleti ismeretei vannak a szektorról. Ráadásul arról is vannak személyes élményei, emlékei, mit tehet egy kormány, lévén, hogy az Antall-kabinet idején, 1991 és 1994 között a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára volt.

A mintegy egyórásra tervezett, online rendezvény időpontja: 2022. november 24., 15:30. Az eseményen, amelyen Olvasóink is feltehetik kérdéseiket, ingyenes a részvétel, ugyanakkor regisztráció szükséges. Regisztrálni itt lehet >> Minden kedves Olvasónkat szeretettel várjuk!

