Mit csinál Nagy István agrárminiszter a TikTokon?!

„A Prime-ról nem kell sokat beszélnem, hiszen azt ismerjük, piacon van régóta. Viszont itt a magyar fejlesztés, ami legalább ugyanolyan jó, sőt, szerintem jobb is, mert cukormentes verziója van. Próbáljátok ki ezt is, és legyetek büszkék arra, hogy Magyarországon képesek vagyunk ilyet előállítani ”– fejezi be a reklámmegjelölés nélküli reklámnak kinéző attrakcióját Nagy István a TikTokon, videójét a 444.hu vette észre.

A Pénzcentrum nyáron írt arról, hogy piacra dobta közös üdítőitalmárkáját a Szentkirályi vezér Balogh Levente és a cipőboltos-influenszer Pachert Balázs, akik 990 forintért árulják az amerikai Prime versenytársának szánt Zord darabját.

A Zordot viszonylag kevés helyen, csak néhány webshopban, illetve természetesen Pachert Balázs sneakerboltjában lehet megkapni.