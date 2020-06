A járvány csúcsán sem ingott meg a lakásépítési kedv

Áprilisban 1007 lakásépítési engedélyt adtak ki, így ez volt a legjobb idei hónap. Igaz, tavaly áprilishoz képest ez azért 30 százalékos csökkenést jelent. Összesen 844 családi ház kapott engedélyt, ez szintén a legmagasabb havi érték, és 80 százalékosnál is nagyobb dominanciát mutat a megépítendő lakóépületeken belül.

Az ikerházak pedig az idei kereslet 26 százalékát adták, míg tavaly 20 százalékos volt a részesedésük. A sorházi lakások idén és tavaly is 5 százalékos arányt mondhattak magukénak. “A családi házak és ikerházak iránti kereslet növekedésével párhuzamosan az új építésű társasházi lakásoknál visszaesés volt. Az új lakások iránt érdeklődők 51 százaléka választotta ezeket, míg tavaly még 61 százalékos eredményt értek el” - ismertette az adatokat Balogh László. A szakember szerint a családi és ikerházak sikerében szerepe van a karanténhatásnak, sokan ugyanis inkább a kerttel rendelkező lakóingatlanok iránt érdeklődnek.

Mindenesetre ahogy az lakásépítéseknél, úgy a piacon is a családi házak és az ikerházaké a főszerepe az ingatlan.com saját statisztikái szerint. Január és június közepe között az új lakóingatlanok iránt érdeklődések 17 százaléka érkezett családi házra, szemben az egy évvel korábbi 13 százalékos aránnyal.

Hozzátette: Bár ebben az évben áprilisban született a legtöbb engedély, az 1007 darab jóváhagyás tavaly áprilishoz képes 29 százalékos visszaesést jelent. „Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep: áprilisban ugyanis az összes engedély 84 százaléka, egylakásos lakóingatlanra, vagyis családi házra szólt. Az év első négy hónapjában összesen 2710 családi ház kapott engedélyt, ez 26 százalékos csökkenést jelent. Jóval nagyobb mértékben, 50 százalékkal 666-ra csökkent a többlakásos épületben lévő lakásokra szóló jóváhagyások száma. Balogh László kiemelte: „A lakásépítési engedélyeknél fontos megemlíteni, hogy nem mindegyikből lesz tényleges épület. Ez most a járvány negatív hatásai miatt különösen igaz.”

Meglepően alakul idén a lakásépítési kedv a KSH legfrissebb adatai alapján. Miközben rengeteg gazdasági mutató a koronavírus-járvány miatt áprilisban jelentősen zuhant az előző hónapokhoz képest, az új lakóingatlanokra kiadott engedélyeknél más a helyzet - derül ki az ingatlan.com legfrissebb összefoglalójából, amely az új lakóingatlanok iránti kereslet megoszlását is bemutatja.

