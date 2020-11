Az OC is beáll a sorba az online értékbecslésnél

A hét közepén írtuk meg, hogy a Duna House bevezette ingyenes online értékbecslési szolgáltatását. Korábban az OTP Ingatlanpont és a Takarékbank is automatizálta egyes, ezzel összefüggő folyamatait. Most pedig az Otthon Centrum (OC) közölte lapunkkal, hogy várhatóan kiterjeszti a hasonló, eddig csak házon belül használt módszerét.

A sorházi lakásokat viszonylag könnyű összehasonlítani (fotó: Mester Nándor) A sorházi lakásokat viszonylag könnyű összehasonlítani (fotó: Mester Nándor)

„Az Otthon Centrum tervei között is szerepel, hogy a saját, eddig belső működésben használt, úgynevezett machine learning alapú alkalmazását elérhetővé tegye az ügyfelei részére. A rendszer a mesterséges intelligencia támogatásával segíti az adott ingatlan nagyságrendi, pillanatnyi értékének meghatározását” – írta a társaság. Az új módszer lehetőséget ad arra, hogy gyorsabb, pontosabb, a realitásokhoz minél jobban igazodó értékelés segítse az ügyfelek tájékozódását.

Az OC azonban nem mulasztotta el megjegyezni: az ingatlan pontos értékének meghatározásához továbbra is szükség van a helyszíni szemlére és az egyedi értéknövelő és - csökkentő tételek figyelembevételére. Az Otthon Centrum jelenleg és az új fejlesztés keretében is alapvetően az adatbázisában szereplő tranzakciós adatok alapján határozza meg az ingatlan értékét, de figyelembe veszi a kínálati árakat is. Az új fejlesztéstől függetlenül a hagyományos gyakorlat sem szűnik meg.

Utaltak továbbá arra a közismert megállapításra, miszerint vannak olyan tényezők, amelyek jelentősen befolyásolják az ingatlan értékét. Ilyen lehet az elhelyezkedés, a környezet, az infrastrukturális ellátottság, valamint az ingatlan állapota. „Egy független értékbecslő, vagy ingatlanszakértő a helyszíni szemlét követően ezekre a kérdésekre is objektív válaszokat tud adni, aminek köszönhetően pontosabb árat tud meghatározni” – fűzték hozzá.

Mennyire hiteles a csak kínálati adatok összehasonlításával végzett értékmegállapítás, mint amilyet sok online kalkulátort kínáló hirdetési portál vagy ingatlanos cég végez? – kérdeztük a hálózattól. Az válaszolták, hogy a kínálati adatok legtöbbször az eladók árigényét tükrözik, amelyek sokszor nincsenek összhangban a valós piaci árakkal. Ez elsősorban az eladók érzelmi kötődésével, illetve azzal magyarázható, hogy számtalanszor az ingatlan a továbblépéshez – egy új lakás vagy ház vásárlásához – jelent tőkét. Az Otthon Centrum III. negyedévre vonatkozó adatai szerint egy téglalakás hirdetési és eladási ára között átlagosan 8,5 százalék, egy családi ház esetében 9,7 százalék, míg egy panellakásnál 8,1 százalék a különbség.