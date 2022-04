Beszállt az egészségiparba Papcsák Ferenc, az MNB felügyelőbizottságának elnöke

Szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozik az az üzleti vállalkozás, amelynek Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságának elnöke is résztulajdonosa lett egy másik társaságon keresztül – írta a 24.hu. A portál szerint a korábbi fideszes országgyűlési képviselő és volt zuglói polgármester egyszemélyes cégével, az Agora Medical Center Kft.-ben szerzett tulajdonrészt.

A lap emlékeztet, hogy a kft. többségi tulajdonosa Vereczkey Attila orvos, aki azt a főként mesterséges megtermékenyítésre szakosodott klinikát is vezette, amit 2019-ben megszállt a rendőrség. Akkor az orvos lakásán is házkutatást tartottak a nyomozók, és emberi test tiltott felhasználásának üzletszerűen elkövetett bűntette gyanúja miatt indítottak eljárást. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is tart.

A portál úgy tudja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is eljárás zajlik, párhuzamosan több gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatban vizsgálódnak. A nyomozás már javában zajlott a lombikbébi-klinikát működtető Versys Humán Reprodukciós Intézet Kft.-nél, amikor ugyanarra a XIII. kerületi székhelyre bejegyzett Agora Medical Center Kft.-be 2020 végén Papcsák – cégén keresztül – bevásárolta magát. A céggel a cikk szerint a déli országrészben és külföldön szándékoztak terjeszkedni az alapítók.

Papcsák a lapnak azt mondta, hogy a koronavírus-járvány miatt az egészségügyi vállalkozást érdemben nem tudták elindítani, s bár 2020-ban 70 millió forintnyi eszközt vásároltak hitelből a cégbe, szerinte a vállalkozás valójában nem működik, és még nem döntöttek a tulajdonosok a további tervekről.