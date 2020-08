Tovább hízott az Origo volt tulajdonosának cégbirodalma

Már több esettel is illusztráltuk az utóbbi hetekben, hogy a koronavírus-járvány ellenére sem állt le a hazai üzleti élet. Most egy újabbra bukkantunk. A Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt. a veszélyhelyzet kihirdetése után nyolc nappal, március 19-én kérte a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) az Arezzo Magántőkealap bejegyzésére.

A hiánypótlást követően az MNB május 7-én engedélyezte az Arezzo elindulását. Ám még két hónap sem telt el, amikor az alapkezelő felhívta befektetői figyelmét, hogy július 1-jével át kívánja adni az alap menedzselését a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek. Erre azért volt szükség, mert a törvény szerint egy zártkörű befektetési alap kezelését ugyan át lehet adni egy másik cégnek a felügyelet – vagyis az MNB – előzetes engedélye nélkül is, de csak akkor, ha abba a befektetési jegyek tulajdonosainak 75 százaléka beleegyezik. Ez meg is történt, így az Arezzo alig két hónappal a jegybanki engedély megszerzését követően, július 15-én átkerült a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez.

Nem ez volt az első biznisze a két alapkezelőnek. Idén februárban például a Garda Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap járta be ugyanezt az utat, azaz került át a Capstone-tól a Quartz-hoz. A Garda 2019 novemberében annak kapcsán került a hírekbe, hogy a portfoliójába került a Seven House Ingatlanhasznosító Kft., amelyet addig az az Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. birtokolt. Ez az a cég, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most már csak egyetlen alapítványának a vagyonát kezeli.

Annak, hogy a mostani esetet taglaljuk, a szereplők személye az oka. A Capstone tulajdonosa a Földvári és fia Tanácsadó Kft., amelyben minősített többségi befolyással rendelkezik az a Földvári Gábor, akinek a neve leginkább a letelepedésikötvény-bizniszből ismert, ő az egyik, ciprusi illetőségű közvetítő cégének, az Innozone Holdings Ltd.-nek a képviselője. Amúgy tőzsdei körökben ismert magánbefektető, korábban az Exbus vezetésében és a Bookline meghatározó tulajdonosai között is megfordult.

A Quartz tulajdonosa pedig az Origo internetes portált alapított Száraz István, aki baráti kapcsolatokat ápol Matolcsy György jegybankelnök fiaival. A Quartz által kezelt egyik alap, az Uncia Magántőkealap legismertebb befektetése az MKB Bank közel 33 százalékos részvénycsomagja. Ez tavaly augusztusban került az Uncia Magántőkealaphoz, azáltal, hogy az a közvetett tulajdonába vonta a Bankonzult Finance Zrt.-t (melyet 2019 novemberében át is keresztelt Uncia Finance Zrt.-re).

S hogy miért került át az MNB-engedély megszerzését követően ily rövid idő alatt az Arezzo Magántőkealap a Capstone-tól a Quartzhoz? Ennek oka prózai – közölte lapunk érdeklődésére Földvári Gábor. Nevezetesen, több mint 100 millió eurónyi tőkét sikerült összegyűjteniük, s mivel a Capstone csak legfeljebb 100 millió eurót kezelhet, kénytelen volt keresni olyan céget, amelynek a mandátuma e törvényi küszöb feletti értékre szól. Földvári tájékoztatása szerint több ilyen alapkezelőtől is kértek ajánlatot arra, mennyiért veszik át az Arezzo kezelését, s végül a Quartz lett a befutó.

S hogy kik állnak az Arezzo mögött, azt nem lehet tudni, mivel ez – mint már említettük – egy magántőkealap, amely jellegénél fogva nem köteles nyilvánosságra hozni a befektetői kilétét, azt kizárólag az MNB-vel kell közölnie.