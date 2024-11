Karikó Katalin: a világűrben mRNS-kutatások kezdődnek

Csütörtöktől Szeged ad otthont egy nemzetközi mRNS-konferenciának, amelyen két friss Nobel-díjas is részt vesz díszelőadóként: Karikó Katalin és Drew Weissman. A november 7-én kezdődött konferencián előad Ugur Şahin, a BioNTech társalapítója és vezérigazgatója, valamint további 13 vezető mRNS-kutató Nagy-Britanniából, az Amerikai Egyesült Államokból, Franciaországból, Belgiumból, Svédországból, Lengyelországból, Svájcból és több magyarországi egyetemről is.

Tudományos körökben úgy tartják, hogy a Nobel-díj átvétele után a tudósok kiengednek és nem ugyanazzal az erőbedobással kutatnak, mint korábban. Az Index azon kérdésére, hogy a stockholmi gála óta ugyanúgy járnak-e be dolgozni, mint korábban, Karikó Katalin és Drew Weissman kijelentette: nem lazsáltak a rangos elismerés átvétele óta.

„Különböző emberek vagyunk, de jól kiegészítettük egymást” – felelte Drew Weissman arra a kérdésre, hogy milyen kutatótárs a magyar származású tudós. „Mindkettőnket hajtott a tudásvágy, és ez volt a motorja az együttműködésünknek” – tette hozzá az amerikai orvosprofesszor.

Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus egy korábbi, 2023-as felvételen, ami szintén a Szegedi Tudományegyetemen volt október 12-én

Fotó: MTI

Az amerikai tudós elmondta, hogy a Nobel-díj átvétele óta többen ismerik föl, amelynek az előnyeit elsősorban a felesége és a gyerekei élvezik.

Nyáron Spanyolországban nyaraltunk és a feleségem egy szépségszalonban szeretett volna egy új frizurát csináltatni. A fodrászok visszautasították, mert nem volt szabad helyük. A fodrászatban elhelyezett televízió éppen engem mutatott , mire a feleségem közölte: ő az én férjem. Azonnal fogadták

– elevenített fel egy tréfás esetet az amerikai professzor.

Karikó Katalint is többen ismerik fel és a Nobel-díj óta, gyorsabban kap választ az e-mail-jeire is, mint korábban. Mindkét tudós úgy vélekedett, hogy az mRNS módszert a gyógyszeriparban több területen is fel lehet használni.