Ügyes: a saját maga által vezetett céget finanszírozza a helyettes államtitkár

A Népszava bukkant rá egy érdekes összefonódásra. 2023 márciusától az állami kórházaknak a laborvizsgálatokat kötelezően a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (NOLD NKft.) kell megrendelniük, amelynek ügyvezetője Boér Gábor, aki közben a Belügyminisztérium az egészségügy finanszírozásáért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára is.

Ez azt jelenti tehát, hogy a Boér Gábor államtitkár által felügyelt NEAK finanszírozza majd a Boér Gábor ügyvezető irányítása alatt álló céget.

Ahogy a Népszava írja, a laborszolgáltatások állami, központi működtetésének már tavaly júniusban el kellett volna indulna, egyes piaci szereplők szerint ezt a covid-járvány „csúsztatta” át erre az évre, mások szerint viszont túl sok volt az erről szóló koncepcióban a bizonytalanság.

Nem kevés pénzről van szó mindenesetre, 2019-es adatok szerint ugyanis az egészségbiztosító 230 millió laborvizsgálatért több mint 57 milliárd forintot fizetett ki.

A laborvizsgálatok államosítása természetesen sérti a piacon jelen lévő magánkézben lévő szereplők érdekeit is. Őket is, illetve a belügyi tárcát is megkereste a Népszava az üggyel kapcsolatos kérdéseivel, ám egyelőre válaszok nem érkeztek.l