Végre konkrét lépéseket tettek a kórházban hagyott babák ügyében

A kórháznak ezenfelül biztosítania kell, hogy a gyermekvédelmi gyám és a leendő örökbefogadó szülők is látogathassák a gyereket. Rétvári hozzátette, hogy a kórházban hagyott gyerekek esetében alapvető ellátásukon felül azokat a gondozási feladatokat is ellátják, amelyek szükségesek egészséges testi, lelki és szociális fejlődésükhöz.

Kapcsolódó cikk Hogy is van ez? Kevesebb szülés, több kórházban hagyott baba? Egy év alatt háromszor több csecsemőt hagytak a kórházakban, mint tavaly.

