Lázár János döntött: a felcsúti stadion nem lett műemlék, de a kollégium igen

Lázár János listáján többek között szerepel még a makói Hagymatikum fürdő épülete is. Tavaly novemberben egy kormányrendelet 12 épületet nyilvánított védetté, és a miniszter ígérete ellenére a XII. kerületi turul nincs közöttük. Később közölték: a Turul-szobor ideiglenes műemléki védelem alá helyezték, mert azt a megsemmisülés fenyegeti.

Maga a felcsúti stadion egyelőre nem lesz nemzeti műemlék. Ennek oka az lehet, hogy a stadion vázlatait ugyan még a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre vetette papírra, de Dobrosi Tamás fejezte be a tervezést. Az 1800 lelkes falu 3500 fős stadionja 3,8 milliárd forintba került Orbán Viktor egyik háza mellett.

Felcsúton is lesz végre műemlék Fotó: Puskás Akadémia

