Ezt az őrült putyini ideológiát is lemásolja Orbán Viktor?

Ugyanakkor Például Alekszej Kurinny, az Orosz Kommunista Párt képviselője) aggódva megkérdezte, hogy nem lenne-e könnyebb a gyermekek elleni gyűlöletre való uszítást más, a jogszabályban már szereplő cikkelyek alapján minősíteni. Aggódott a bűnüldözési gyakorlat miatt is, miszerint néhány orosz bíróságon még a szivárvány képe miatt is megpróbáltak vádat emelni„ – emlékezett vissza. Ajtkulova biztosította, hogy e tekintetben nem lehetnek túlzások”, valamint, hogy „minden eszközt fel kell használnunk, hogy megvédjük családjainkat”.

Bizonyítékként a Belügyminisztérium adatait idézte, amelyek szerint az internet orosz szegmensében több mint 400 csoport van, amelyek romboló tartalmat terjesztenek a gyermekmentes témában, beleértve a kiskorúakat is. "

A törvényjavaslatok társszerzője, Elvira Ajtkulova utalt az Orosz Közvélemény-kutató Központ közvélemény-kutatására is, amely szerint minden tizedik válaszadó egy gyermekes családra összpontosít, és minden ötödik egyáltalán gyermektelenre összpontosít. Ugyanakkor az oroszok többsége, akik nem akarnak gyermeket, „személyes okokra” hivatkoznak: nem akarják elveszíteni szabadságukat és felelősséget vállalni. De a kérdés Ajtkulova szerint széleskörűbb.

A törvényjavaslatokat szeptember 25-én a képviselők és szenátorok nagy csoportja nyújtotta be az Állami Dumának. Az első dokumentum tiltja a szülés megtagadását elősegítő információk terjesztését az interneten, a médiában, a filmekben és a reklámban. A második bevezeti a meleg propaganda büntetését: a civilek maximális bírsága legfeljebb 400 ezer rubel, a tisztviselők számára – akár 800 ezer, jogi személyek esetében – legfeljebb 5 millió rubel.

Az, ha valaki nem vállal gyermeket, különösen meglepő az oroszok számára. Elvégre hosszú távra terveznek, háborúkat bizonyára húsz év múlva is folytat Oroszország. Az Állami Duma első olvasatban egyhangúlag elfogadta a két törvényjavaslatból álló csomagot, amelynek célja a gyermekvállalás megtagadásának propagandájának betiltása.

Ami persze meglepő, hiszen arról, hogy fizessenek a hallgatók a felsőfokú tanulmányaikért, eddig szóba se került – ha fizetnének ezért is, miből tartanák el a családjukat? – az online kapcsolattartás pedig Nyugaton egyértelmű.,A közönség köreiből többen megkérdezték, csökkenne-e az oktatás minősége, ha valóban növekedne a hallgatói családok száma, de a felszólalók erre nem találtak egyértelmű választ.

Azért elhangzottak reálisabb felszólalások is: az Urali Szövetségi Egyetem professzora, Anna Bagirova emlékeztetett arra, hogy most a nők később szülik első gyermeküket, az anyaság kora világszerte 25-29 évre tolódott ki.

Ezután az Orosz Tudományos Akadémia Demográfiai Kutatóintézetének professzora, Tamara Rosztovszkaja, a kezdeményezés egyik fő szorgalmazója azt mondta, hogy főleg a 25 év alattiakat kell segíteni, de ha gyereket nevelnek, akkor akár 30 éves korukig is élvezhetik ezeket.

Az, hogy az oroszok hány embert veszítettek el a háborúban, és hogy az elmúlt években hányan vándoroltak ki, az titok, de az tény, hogy minden erővel szeretnék, ha nőne Oroszország lakosainak száma. Az újabb intézkedések közé tartozik, hogy az állami tisztviselők és a parlamenti képviselők arra akarják ösztönözni a fiatalokat, már diákéveik alatt házasodjanak meg és a fiatal lányok rögvest szüljenek is. A vallás és a Nyugattól való félelem egyre szélsőségesebb megnyilvánulásokra készteti az orosz állami vezetést.

