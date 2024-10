Visszaszólt Vitézy Dávid, Hadházy Ákos sem úszta meg

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Csárdi Antal korábban azt mondta, Rogán Antallal tárgyalt Vitézy Dávid a főpolgármesteri kampánya során. Vitézy szerint mindez csak pletyka és vádaskodás Csárditól: „Finoman szólva sem hiteles tehát az, amit most, 5 hónappal később, nyilvánvalóan a 2026-ra megindult országos pártpolitikai helyezkedés részeként előad” – írta.

Vitézy Dávidot is megszólította.

„Mivel az országos pártpolitikában továbbra sem szeretnék részt venni, a pletykálkodásra, hazudozásra, jólértesültséget álcázó árulásra és persze folyamatos kavarásra alapuló régi ellenzéki virtusból a jövőben is szeretnék kimaradni, és Budapest, illetve a magyar vasút valódi ügyeire koncentrálni, ahogy eddig is tettem” – írta Vitézy Dávid, miután a Telex megkereste Csárdi Antal kijelentéseivel és Hadházy Ákos lemondásra való felszólításával kapcsolatban.

