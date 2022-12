A belügyminisztérium manipulálni próbál?

A Belügyminisztérium kérdőíves felmérésbe kezdett, a „köznevelés helyzetének felülvizsgálata" kapcsán kérik a szülők véleményét, áll a Szülői Hang közleményében. Üdvözöljük a párbeszéd lehetőségét, ugyanakkor értetlenül állunk a kérdőív utolsó kérdése előtt, amely nem csak nem felel meg a valóságnak, de erősen manipulatív is, és az egyébként is feszült oktatási légkörben alkalmas arra, hogy a tiltakozó pedagógusok ellen hangolja a kitöltőket: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pedagógusok a tanulókat is bevonják a bérezésükkel kapcsolatos demonstrációkba?"

Úgy tűnik a diákok maguktól állnak a tanáraik mellé. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Úgy tűnik a diákok maguktól állnak a tanáraik mellé. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szerintük ez a kérdés hazugságot tartalmaz, és nem lehet rá jól válaszolni. A pedagógusok - a szülőkkel és diákokkal közösen - nem csupán a bérezésük miatt demonstrálnak, hanem a közoktatás súlyos, rendszerszintű problémái miatt is, melyek veszélyeztetik az ország és gyermekeink jövőjét. A demonstrációkon a tanulók saját elhatározásból vesznek részt, önálló véleményüket képviselik, ezen jogukat az ENSZ Magyarország által is aláírt Gyermekjogi Egyezménye (12. és 13. cikk) rögzíti.

Nézze meg a korábbi tüntetésről készült hangulatvideónkat:

A szervezet azt javasolja a kérdőívet kitöltő szülőknek, hogy az utolsó kérdésre ne válaszoljanak, és a szöveges mezőben az alábbi választ adják, amit természetesen módosíthatnak és kiegészíthetnek a személyes tapasztalatok és problémák leírásával.