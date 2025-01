Hülyéskedik valaki, vagy valódi terrorfenyegetés?

Több fővárosi és vidéki iskolában ismét bombariadó van – írja több forrásra hivatkozva a 24.hu.

A lap az Egri Ügyek alapján arról számol be, a hevesi vármegyeszékhelyen a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolából is bombariadóról számoltak be, amit az igazgató megerősített.

Az Eduline szerint az egyik girincsi gyermekotthonban, valamint a kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskola is érintett. Rózsa András zuglói polgármester egy Mogyoródi úti iskoláról írta, hogy szintén bombariadóról kapott értesítést. A kerület első embere nem sokkal délelőtt 10 óra előtt azt fűzte hozzá, hogy a rendőrség az épület átvizsgálása után nem talált semmilyen veszélyes eszközt.

A Telex azt írja, hogy Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár levélben értesítette az intézményvezetőket az újabb fenyegetésekről, és arra kérte az igazgatókat, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, ha az iskolájuk ilyen emailt kap.

A múlt heti bombariadó-sorozat során a rendőrök nem találtak robbanóeszközt

Fotó: Facebook / Magyarország Kormánya

A múlt hét csütörtökén országszerte több mint 250 oktatási intézmény kapott e-mailes értesítést, amiben iszlamista szóhasználattal fenyegették meg őket az iskola felrobbantásával. A rendőrség akkor minden intézményt átvizsgált, de sehol nem találtak robbanószert.