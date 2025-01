Itt az újabb drágulás, nyithatják pénztárcáikat az autósok

A rendszámtáblák ára is drágul, egy pár általános rendszámtábla ára 8500 forintról 11 475 forintra nő. Az egyedileg előállított rendszámtáblák esetében még drámaibb az emelés: az eddigi 435 000 forint helyett 587 250 forint lesz az áruk.

Ez az emelkedés várhatóan a szervizek díjszabásában is megjelenik majd, hiszen az elővizsgálatokkal együtt jelentős pluszköltséget jelenthet az autósok számára. Az eredetiségvizsgálat ára szintén emelkedik: 1400 köbcenti alatti motorral rendelkező járműveknél például 17 000 forintról 22 950 forintra.

Drágább lsz a jogosítvány és a vizsgáztatás is.

