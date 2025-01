Kiszorítják az időseket? Sokaknál változik az áram és a gáz számlázása

Az MVM tájékoztatása szerint a számlafogadáshoz szükséges információkat hamarosan közlik az érintett ügyfelekkel, akik postai úton vagy e-mailben kapnak majd részletes tájékoztatást. Emellett egy erre a célra kialakított online felületet is biztosítanak az ügyfelek számára.

Az MVM felhívta az ügyfelek figyelmét arra, hogy az elektronikus számlázás feltétele az érvényes e-mail-cím, amely megfelelő tárhellyel rendelkezik. A cég elmondása szerint egy egyszerű gmail-fók is alkalmas lehet erre. A számlák időbélyeggel és elektronikus aláírással ellátott PDF formában küldhetők, és az ügyfeleknek kell gondoskodniuk azok digitális megőrzéséről. Az adminisztratív célokra a számla nyomtatott formában is felhasználható, de az MVM hangsúlyozta, hogy az csak elektronikus formában hiteles.

A versenypiaci ügyfelek számáról az MVM nem adott pontos adatot, de közölték, hogy az ügyfelek kétharmada már átállt a digitális rendszere. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy további egyharmaduk átállítása még hátravan.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közölte: a változás minden nem lakossági ügyfelet érint mind az egyetemes szolgáltatásban, mind a versenypiacon. Az adatok szerint az egyetemes szolgáltatásban jelenleg mintegy 102 ezer nem lakossági áramügyfél szerepel, akiknek csupán egyharmada kap jelenleg elektronikus számlát. Ez azt jelenti, hogy csaknem 68 ezer ügyfelet kell átállítani digitális számlafogadásra. A 37 ezer földgázügyfél közül pedig csaknem 18,5 ezer kisvállalkozás számára lesz új az elektronikus számlázás.ű

A 24.hu szerint az MVM eredetileg 2024 januárjában vezette volna be az elektronikus számlázási kötelezettséget a vállalkozások számára, azonban az energiacég legújabb, szilveszteri közleményében 2025. július 1-jére módosította a határidőt.

