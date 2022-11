Szemléletformáló program indul az ártalomcsökkentésért

Az életmódváltás szükségességét kiemelten fontosnak tartja a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület, melynek missziója, hogy edukációval és programokkal hívja fel a figyelmet a társadalmunkat érő számtalan lehetséges ártalomra (pl. levegőszennyezés, helytelen táplálkozás, függőségek), tudatosítja az emberekben ezek kockázatát, és megoldási módokat kínál ezek csökkentésére. Ennek jegyében indították útjára többek között 2021-ben a fustmentes.hu-val közösen Dobj le 100 kilót elnevezésű kampányukat, amely a közlekedési, vásárlási szokások átalakításától a komposztáláson át a dohányzás ártalmainak csökkentéséről történő tájékozódásig olyan gyakorlati példákat mutat be, amelyek tudatos döntésekkel, de életünk drasztikus átalakítása nélkül járulhatnak hozzá a károsanyag-kibocsátás és az ahhoz kapcsolódó egyéni és környezeti ártalmak kimutatható csökkentéséhez. Ezt a szemléletet erősítené Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete is azzal, hogy szakmai tudással és tapasztalattal segíti az egészségügyi és környezeti ártalomcsökkentés gondolatának népszerűsítését, a civilizációs betegségek visszaszorítását, valamint az életmódváltás ösztönzését.

„Magyarország legnagyobb humanitárius szervezeteként alapvető feladataink közé tartozik az élet és egészség védelme, a betegségek megelőzése, szervezetünk alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés, az emberek ösztönzése a jobb életminőség elérésére. Egészségprogramunkban a prevenció mellett az edukációra is kiemelt hangsúlyt fektetünk, és hiszünk benne, hogy az életmódunk megfelelő átalakításával igenis csökkenthetőek az ártalmak a mindennapokban. A Magyar Ártalomcsökkentő Egyesülettel, az Élhető Hazánkért Társadalmi Mozgalommal és a füstmentes.hu-val összefogva egy olyan országos szakmai program megalkotását tervezzük, mely jól kidolgozott szakmai protokollok mentén a lakosságot legnagyobb mértékben érintő betegségek szűrését és megelőzését célozza meg – mondta el Váradi Mariann a Magyar Vöröskereszt Véradásszervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.

„Magyarországon számos olyan civilizációs betegséggel küzdünk, melyek népegészségügyi szinten is komoly problémákat okoznak, miközben ezek túlnyomó része megelőzhető lenne, hiszen a külső környezeti hatások mellett az egyéni döntések is komoly szerepet játszanak abban, hogy valaki beteg lesz, vagy adott esetben függővé válik egy ártalmas szenvedélytől. Az Egyesületnél arra törekszünk, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, kiemelt figyelmet fordítva azokra a környezeti és civilizációs ártalmakra, amelyek hozzájárulnak kialakulásukhoz. Az olyan mindennapi ártalmak, mint a mozgásszegény életmód, az elhízás, a dohányzás, vagy a cukorbetegség hazánkban is rengeteg embert érintenek, pedig megfelelő tájékoztatással, szakmai programokkal és szűrésekkel ezek visszaszoríthatók lennének” – emelte ki Dr. Toldy-Schedel Emil, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület elnöke.

Érdemes tenni az egészégünkért. Fotó: Pixabay

Az egészségügyi ártalmak sorában régóta kiemelt szerepet kap a dohányzás. A világon jelenleg is több mint 1,3 milliárd ember dohányzik, hazánkban több mint 2 millió ember, így a dohányzás komoly társadalmi probléma napjainkban is. Egyetértés van abban, hogy a dohányzás káros az egészségre, valamint az is egyre nyilvánvalóbb, hogy nem csak súlyos betegségeket okoz, hanem számos társadalmi és környezeti probléma okozója is. A dohányzás visszaszorítására tett intézkedések ezért rendkívül fontosak.

„A terápiás folyamatban a megelőzés és a leszoktatás a két legfontosabb cél, ezek mellett fontos megemlíteni a kockázati tényezők mérséklésének lehetőségét is, hiszen a zéró tolerancia helyett az ártalomcsökkentés teljes spektrumára szükség van a dohányzás káros hatásai elleni küzdelemben. Akik nem szoknak le, azok is tehetnek egy lépést előre, hiszen az ártalomcsökkentés lehetőségeiről történő tájékozódással nem csak maguknak, de a környezetüknek is segíthetnek. A kétmillió magyar dohányos mellett a cigarettázás káros hatásai ugyanis a környezetüket is érintik. A leszokásnál kétségtelenül nincs jobb alternatíva, így aki le akar szokni, azt támogatni kell ebben, hiszen kizárólag így szüntethetők meg teljesen a dohányzás ártalmai. Fontosnak tartjuk a dohányzást folytatók számára is megteremteni annak a lehetőségét, hogy tájékozódni tudjanak a dohányzás ártalmainak csökkentéséről. Természetesen a leszokással tehetünk a legtöbbet önmagunkért és a környezetünkért, de minden megtett lépés sokat számíthat ezen az úton - hangsúlyozta Hajdu Márton, a füstmentes.hu szóvivője.

A tervezett program a pozitív társadalmi szemléletformálás mellett mindegyikük saját szakterületén tevékenyen hozzájárulhat az életmódváltáshoz szükséges folyamatok elindításához, hiszen az ártalmak csökkentésében és a változás elindításában minden lépés számít!