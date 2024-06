Putyin újabb fegyvereket kér Észak-Koreától

Ukrajnának semleges, katonai blokkon kívüli és atommentes státuszt kell betöltenie, és végre kell hajtania az ország demilitarizálását és nácitlanítását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz külügyminisztérium vezetőségével tartott megbeszélésen Moszkva békefeltételeit ismertetve. Szerinte minden Oroszország elleni nyugati szankciót fel kell oldani. Emellett, mint mondta, nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a donyecki és a luhanszki régió, valamint Zaporizzsja és Herszon megye Oroszország jogalanya azon határok szerint, ahogy Ukrajna részévé vált.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken közölt békejavaslata ultimátum, arról szól, hogy az ő feltételei szerint fejezzék be a háborút, és ez semmiben sem különbözik a korábbi orosz üzenetektől - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Olaszországban, az olasz SkyTG24 hírcsatornának nyilatkozva, amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett. "Most látjuk, hogy amit (Putyin) csinál, az a nácizmus újjáélesztése. Ez a nácizmus új hulláma, az orosz nácizmus. Azt akarja, hogy adjuk fel a megszállt területeinket, de szeretné a még nem megszállt területeinket is. Hazánk régióiról beszél, és nem áll szándékában leállni" - mondta Zelenszkij, aki a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7 csoport csúcstalálkozóján vesz részt Olaszországban.

Elkészült a Harkivi területen az orosz határ közelében kiépülő új védelmi vonal

Fotó: MTI/AP