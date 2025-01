78 éves korában elhunyt David Lynch, a Twin Peaks alkotója

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„Egy filmnek vagy egy festménynek, mindnek megvan a saját nyelve, és nem helyes ugyanazt megpróbálni szavakkal elmondani. A szavaknak nincs ott helye” – mondta a The Guardian újságnak adott 2018-as interjújában.

„Nagy lyuk van most a világon, hogy már nincs közöttünk. De ahogy ő mondaná: »A (középen lyukas amerikai) fánkon tartsd a szemed és ne a lyukon«” – áll Lynch Facebook-oldalán — számol be róla a Reuters.

Az amerikai filmrendező, filmproducer és vizuális művész halálhírét családja jelentette be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!