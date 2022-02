20 ezer pedagógus sztrájkolt hétfőn - és ez még csak a főpróba volt

Hétfőn 20 ezer pedagógus sztrájkolt szerte az országban, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a tanárok alig ötöde. Ravasz Ágnes, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja az ATV Start című műsorában azt mondta: örülnek ennek, de még számolják a résztvevőket, hiszen az adatok folyamatosan érkeznek be a PDSZ és a PSZ irodájába. Az ITM alá tartozó szakképző intézményekben dolgozók is sztrájkoltak, illetve óvodapedagógusok is, akiknek az önkormányzat a fenntartójuk.

Fotó: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete / Facebook Fotó: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete / Facebook

Ravasz Ágnes szerint sok fenyegetést kaptak a pedagógusok, hogy ne vegyenek részt a sztrájkban. A tankerületek szóban utasították az intézményvezetőket, hogy hétvégén olyan leveleket küldjenek a szülőknek és tanároknak, miszerint a sztrájk nem jogszerű, következményei lesznek - ugyanakkor a PDSZ választmányi tagja nem tudja, milyen következményei lehetnek ennek. Szerintük jogszerű volt a sztrájk, úgy tudják, hogy a kormányzat a tegnapi napig ezt nem is támadta meg.

Még tárgyalnak a határozatlan idejű sztrájkról, Ravasz Ágnes szerint a hétfői megmozdulás egy jó próba volt, hogy hogyan készüljenek fel a március 16-i sztrájkra. Mint fogalmazott: azt látják, hogy a kormányoldalnak nem szándéka a megegyezés, viszont szándéka az időhúzás, ezért fel fognak erre készülni.