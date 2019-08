3500 milliárd forintba kerülhet a hazai fegyverkezés

A Kormány honlapján, a Honvédelmi Minisztérium rovatban egy 2012-es irat érhető el, ami a Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája címet viseli. A dátum azért is érdekes, mert ezt követően két évvel, 2014-ben szállta meg Oroszország a Krím-félszigetet, és el nem ismerten, akkor kebelezte be a két kelet-ukrajnai régiót, Luhanszkot és Donyecket. Ez a katonai konfliktus ráadásul kisebb-nagyobb intenzitással, de az elmúlt 5 évben is velünk maradt. A NATO a 2014-es események óta doktrínát váltott, és az elmúlt évtizedek elnéző politikája után újra jelentős erőfeszítéseket kér tagállamaitól, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és ne csak papíron létező képességeket vonultassanak fel, hanem fejlesszék valódi, harcképes haditechnikai eszközeiket, katonai egységeiket. A Magyar Honvédség fegyverzetkorszerűsítési programja a Zrínyi 2026 nevet viseli. A következő 7 évben jelentős korszerűsítések és fegyverbeszerzések jöhetnek még, a honvédelmi kiadások összege pedig pár éven belül érheti el a NATO által megkövetelt, a GDP 2 százalékának megfelelő arányt.

Több, a Magyar Honvédség működésére rálátó emberrel beszéltünk a honi hadiipar fejlesztéséről, a fegyverzet megújításáról. Az elmúlt és előttünk álló évek egyik legnagyobb állami kiadással járó programjáról a névtelenséget kérő szakértőink úgy vélekedtek, hogy a német harckocsik és önjáró lövegek beszerzése, valamint az Airbus többcélú helikopterek megvásárlása is jó és szükséges döntések voltak (a német-magyar hadiipari együttműködés jelentőségét hangsúlyozta a soproni Páneruópai Piknik rendezvénysorozat során Orbán Viktor miniszterelnök is két napja, amikor Angela Merkel német kancellárral közös tájékoztatóján kiemelte, hogy a német haditechnika fontos szerepet játszik a magyar hadiipari fejlesztésekben). Jónak tűnik a páncéltörő fegyverek beszerzéséről szóló döntés, és szeptember elején elindulhat a kézifegyverek gyártása idehaza is. Az új légvédelmi rakéták beszerzéséről és a vadászbombázó flotta további sorsáról még nem született döntés. De nézzük a részleteket.

Meg nem erősített információink szerint szeptember 9-én avatják majd fel azt a fegyvergyárat Kiskunfélegyházán, ahol cseh licenc alapján, év végéig elindulhat a kézifegyverek önálló gyártása idehaza. Névtelenséget kérő forrásainktól úgy tudjuk, hogy még zajlik annak a 200-250 embernek a toborzása, akik a gyárban dolgoznak majd. A Honvédelmi Minisztérium tulajdonában álló HM Arzenál Zrt. leányvállalata, a Terra Zrt. működteti majd a gyárat. Egyelőre várják a fegyvergyártósor elindításához szükséges installációs szoftvereket. 10 ezer kézifegyver már elkészült, de ezek egy részét Csehországban rakták össze, vagy pedig már Magyarországon, de még a cseh partnercég gyártotta az alkatrészeket. A gyárban CZ P-07 és P-09 pisztolyokat, CZ BREN 2 gépkarabélyokat és CZ SCORPION EVO 3 géppisztolyokat gyártanak majd.

10 év alatt 200 ezer fegyver előállítását tervezik, bár szakértők szerint ezt a mennyiséget hamarabb is le lehet majd gyártani. A projekt költsége 24,5 milliárd forintra tehető. Építkezésre 6,2 milliárd forint, a cseh Ceska Zbrojovka cégnek licenszre 4,6 milliárd forint, az eszközök beszerzésére pedig 11 milliárd forint mehet el. Az üzletre rálátó forrásaink szerint úgy lenne a gyártás igazán költséghatékony, ha a Magyarországon gyártott kézifegyvereket külföldön is tudnák értékesíteni.

Úgy kezdődött, hogy felújítottunk

Névtelenséget kérő egyik forrásunk megemlítette, hogy befejeződött az AK-63F gépkarabélyok felújítása. Az elmúlt 6 évben a HM Arzenál nyírteleki gyárában körülbelül 10 ezer régebbi Kalasnyikovot újítottak fel. A modernizálás során a fegyver tömege elhanyagolható mértékben nőtt, viszont a harcászati alkalmazhatósága jelentősen javult az eredetihez képest. A felújított fegyvereken van optikai irányzék, gránátvető, de lehet rá tenni éjjellátó készüléket is. A fegyver továbbra is működik extrém hőmérsékleti körülmények, -40°C és +50°C között. A modernizált fegyver új elnevezése AK-63MA. Darabonként 1 millió forint körül lehetett a felújítás, összességében 10 milliárd forintot költhettek rá.

Az AK-63F gépkarabély eredeti állapotban Az AK-63F gépkarabély eredeti állapotban

A felújított, AK-63MA gépkarabély A felújított, AK-63MA gépkarabély

Nemrég érkezett meg a Honvédséghez a felújított 8 darab MI-24-es harci helikopter is. Ezeknek a harci eszközöknek a ráncfelvarrása 14,4 milliárd forint körül lehetett, még 2026-ig szolgálhatnak. Itt látható egy videó a gépek év eleji megérkezéséről.

Új eszközök, futószalagon

Már több mint 1 éve a Magyar Honvédség kötelékében szolgál az a két A319-es Airbus repülőgép, amelyek 8-9 évesek, és a csődbe ment Air Berlintől vásárolták őket. Csapatszállítóként szolgálnak, de rendszeresen igénybe veszi őket kormánygépként a miniszterelnök és más kormánytagok is.

Fotó: Dailynewshungary.com Fotó: Dailynewshungary.com

Két Dassault Falcon 7X típusú futárgépet is vásárolt a Honvédség. Ez a repülőgép kisebb létszámú csapatszállításra és kiképzésre is alkalmas. Számos NATO-tagország hadrendben tart ilyen kategóriájú gépet.

Információink szerint a döntés fázisában van, és hamarosan bejelentik, hogy milyen gépeket vehet a honvédelmi tárca a légiszállító képesség fejlesztésének harmadik fázisában. Forrásaink szerint a kiöregedő AN-26-osok leváltására négy repülőgéptípus az esélyes. A brazil KC-390, az olasz C-27J, az amerikai C-130J és az Airbus által Spanyolországban gyártott C-295-öt között születhet döntés.

Ezek mind közepes teherszállító repülőgépek. Ezekből vélhetően 3 darabot rendel majd a magyar kormány. Úgynevezett rámpás gépekről van szó: törzsük végén egy lenyitható rámpa található, amelyen át nehéz, nagy méretű felszerelések, járművek is könnyen ki-be rakhatók, illetve lehetővé válik a légidesszantolás, vagyis a katonák és felszerelésük ejtőernyős bevetése.

Az már korábban eldőlt, hogy 20 darab H–145M könnyű helikoptert és 16 darab H–225M közepes, többcélú helikopter érkezik majd, amelyeket az Airbus gyárt le. A 2023-ra megérkező gépek igazi légi öszvérei lehetnek a Magyar Légierőnek. Alkalmasak lesznek levegő-föld és irányítható rakétáik révén a szárazföldi erő légi támogatására, de katonák és a közepes helikopterek – külső teherként - járművek szállítására is. Fontos beszerzés az is, hogy az Airbus szállítja majd az új, NATO-szabványoknak megfelelő légvédelmi rakéta vezetési rendszert.

Airbus H-145M (Fotó: A.Pecchi – Airbushelicopters) Airbus H-145M (Fotó: A.Pecchi – Airbushelicopters)

35 éves légvédelmi rakéták – új páncéltörő fegyverek

Az már más kérdés, hogy új vezetési rendszert már rendeltek, de új légvédelmi rakétákat még nem. A rövid hatótávolságú, hordozható Mistral rakéták még jó ideig rendszerben maradhatnak. A Győrben állomásozó légvédelmi rakétaezred nagyobb hatótávolságú rakétái viszont „csoda, hogy működnek”.

Fotó: www.honvedelem.hu Fotó: www.honvedelem.hu

A KUB légvédelmi rakétákat a szovjetek eredetileg 10 évre tervezték, forrásunk szerint a „HM Arzenál szakembereinek köszönhető, hogy 35 év után is bevethetőek még, ráadásul elég pontosak.” Ettől függetlenül már igencsak eljárt felettük az idő. A legvalószínűbb, hogy NASAMS rakétarendszert vásárol a Magyar Honvédség, amelyet ugyan a Kongsberg norvég cég fejlesztett ki, de amerikai rakétákat használnak. Ez lehet az egyik legdrágább beszerzés majd. A Kongsberg neve onnan is ismerős lehet, hogy még 2003-ban rendelt tőlük az akkori kormányzat katonai rádiókat. A beszerzés azonban botrányba fulladt, újra kellett ezt a szerződést tárgyalni, végül több tízmilliárd forintért sikerült a megfelelő mennyiségű eszközt beszerezni.

Év végéig érkezhetnek meg az RPG-7-es páncéltörő gránátvetők leváltására a Carl Gustav 4-es páncéltörő fegyverek. A svéd kapcsolat úgy tűnik, továbbra is nagyon élő. Tulajdonképpen egy olyan, kisméretű, könnyű, hátrasiklás nélküli lövegről van szó, amelyet vállra helyezve lehet használni páncéltörő lövedékek kilövésére. Nagyon elterjedtek a világ hadseregeiben. Olyannyira, hogy még az amerikai haderő is alkalmazza. Ugyanaz a SAAB cég gyártja, mint a Magyar Légierő által használt Gripeneket. Itt egy videó arról, hogy az új páncéltörő mire alkalmas. Először a Magyar Honvédség különleges egységei kapják meg a fegyvert, de fokozatosan, a lövészdandárokat is felszerelik majd vele. A beszerzés értékéről nincs információ.

A szárazföldi képesség fejlesztése

A továbbiakban 44 darab Leopard 2A7+ típusú harckocsi érkezik majd, ami egy többszintes technikai ugrást jelent a jelenleg hadrendben lévő, de a ’70-es, ’80-as évek technikai színvonalát képviselő orosz T-72-es harckocsikhoz képest. Majd 2023-tól érkezhetnek meg az első új, német tankok, de addig is 12 használt Leopard A4-gyet lízingelnek, hogy elkezdjék a katonák kiképzését. Ezek már jövőre begurulnakTatára. Egy tank információnk szerint 2,5 milliárdba kerül, vagyis csak ezeknek az eszközöknek a beszerzése 110 milliárd forint lehet. Csúcstechnológia, amelynek korábbi változatait Afganisztánban és Irakban is bevetették már a NATO-haderők. Érdekes lesz már az is, hogy az egyenként 70 tonnás szörnyeket, hogy bírják majd el a magyar utak.

Nagy harcképességbeli ugrás a Magyar Honvédség életében annak a 24 darab PzH 2000 önjáró lövegnek a beszerzése is, amelyek szintén a német Krauss-Maffei Wegmanntól érkeznek majd, amely a Leopardokat is gyártja. Az önjáró lövegek alapból 30 kilométeres lőtávolságot tudnak, de rakéta-póthajtású lövedékeket használnak, akár 56 kilométerre is célba találnak. Nagy tűzgyorsaságú, Afganisztánban, élesben is kipróbált fegyverekről van szó.

Egyik forrásunk szerint előkészítés alatt van a még korábban, Oroszországtól beszerzett BTR-80 és BTR-80A páncélozott szállítóharcjárművek lecserélésére is. Itt elsősorban német típusok lehetnek a befutók.

Folyamatban van egy program 4x4-es páncélozott járművek beszerzésére is, a májusi budaörsi honvédelmi napon látottak alapján ennek elnyerésére a török Nurol cég, Ejder Yalcin és NMS típusai az esélyesek.

Mi lesz veled Gripen?

A svéd Gripenek lízingje hét év múlva jár le. 2026 után ezeknél a vadászbombázóknál több lehetőség merülhet fel. Az egyik az, hogy a 4+ generációs gépek lízingszerződését meghosszabbítják. Forrásaink szerint ez azért is lehet jó döntés, mert így az új, korszerűbb elektronikai, felderítő- és zavarórendszereket folyamatosan lehet telepíteni a gépekre. A „hardver” megvan, csak a szoftverek telepítése lenne a feladat, amit a svéd cég a lízingszerződés hosszabbításáért cserébe automatikusan megtenne. Mint ahogy a repülők szervizelése, alkatrész- és fegyverellátása is biztosított lenne.

Más kérdés, hogy így a gépek még maximum további 10-15 évig lennének üzemben tarthatók. Egyik forrásunk szerint nem lehet tudni, hogy addig még hova fejlődik a haditechnika. Korábban több cikk szólt arról, hogy a kormány ötödik generációs amerikai harci repülőgépek beszerzéséről dönthet. Az F–35 Lightning-II-es lopakodók kerültek terítékre. Információink szerint erről már voltak háttértárgyalások a magyar és az amerikai fél között, mint ahogy érdeklődés szintjén már más nagy, európai vadászbombázók gyártóival is felvették a kapcsolatot a magyar döntéshozók.

Térségbeli csúcshaderő - várható költségek

A Zrínyi 2026 technológiailag az egyik legfejlettebb haderővé teszi majd a Magyar Honvédséget a régióban, más kérdés persze, hogy az ukrán vagy a román hadsereg felszerelés mennyiségével és létszámával így sem veszi majd fel a versenyt, de ez nem is lehet cél. A térségben az egyik legnagyobb fejlesztést a lengyel haderő végzi, amely harcképességét tekintve messze kiemelkedik. Lengyelország és Románia új, amerikai légvédelmi rakétarendszereket telepít, utóbbi és a bolgár légierő épp most vált vadászgéptípust, bár mindkét ország F-16-osokat rendszeresíthet majd, ami azért nem a legfejlettebb technológia. A magyar honvédség az új harckocsikkal és önjáró lövegekkel tűnik kiemelkedőnek a térségben, még akkor is, ha a román haderő a saját tankjai egy részét időközben modernizálta.

Mivel a Magyar Honvédség állományát a jelenlegi 26 ezerről 37 ezerre szeretnék növelni, ráadásul nem ártana ehhez magasabb fizetéseket párosítani, ezért a jövőbeni haderő fenntartása mindenképpen többe kerül majd a magyar költségvetésnek. Az eszközök üzemeltetésére is többet kell majd költeni, olyan egyszerű oknál fogva, hogy több lesz belőlük. Harckocsiból is 14-gyel többet üzemeltet majd a Honvédség, önjáró lövege pedig nem is volt. Ezek karbantartása, hadgyakorlatokon való részvétele, meg persze lőszerutánpótlása biztos, hogy emeli majd a költségeket. Jó hír viszont a hazai kézifegyvergyártás, mert ez a legköltséghatékonyabb megoldás. A már elfogadott jövő évi költségvetésben 616 milliárd forint összkiadással számol a honvédelmi büdzsé, amiből a keletkező bevételek miatt is, 576 milliárdot kell állnia a magyar államháztartásnak. Egyelőre az látszik, hogy csak a jövő évi beruházásokra és felújításokra 179 milliárd forint körüli összeget különített el a kormány. Csakhogy az új eszközbeszerzések ezen felüli költések. Minden beszerzést az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága hagy jóvá, de a Parlament nem dönt róla.

2019 végére a magyar GDP 41 883 milliárd Ft körül alakulhat. További 4 százalék körüli 2020-as gazdasági növekedéssel számolva, a hivatalos honvédelmi költségvetés a GDP 1,4 százalékát teheti ki. A cél az, hogy a NATO elvárásoknak megfelelően, ez 2024-re emelkedjen a GDP 2 százalékára. Viszont, ha a honvédelmi költségvetésen felüli eszközbeszerzésekkel számolunk, előfordulhat a következő években, hogy a GDP 4 százalékának megfelelő összeg jut majd a honvédelemre.