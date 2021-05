5 millió oltott: pár hét múlva főhet igazán a kormány feje

Az elmúlt egy hétben köszönhetően a nem túl zökkenőmentesen lebonyolított pénteki pfizeres oltási kampánynak némiképp újra gyorsult az oltások üteme Magyarországon. Az előző heti 48 210 után a múlt hét napi átlagában 53 321-gyel nőtt az oltottak száma, bár nagyon széles skálán mozogtak a napi számok. Míg pénteken ugyanis rekordmennyiségű, majdnem 110 ezer oltást adtak be, vasárnap kirívóan keveset, alig 9000-t.

Mostani előrejelzésünk némileg más lesz, mint azt eddig megszokhatták kedves Olvasóink. A 4 millió oltott pénteki elérése után a következő mérföldkőnek az 5 milliót jelölte meg Orbán Viktor szombaton, melynek elérése újabb enyhítéseket hozhat maga után. Ezekről túl sok információ egyelőre nincs, és még a tervezhetőség jegyében is korai lenne bármit most eldönteni. Egy dolog biztos csak, amit a múlt heti Kormányinfón árult el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, miszerint 5 millió után a családi rendezvényekre, például esküvőkre vonatkozó korlátozásokat is fel fogja oldani a kormány.

A miniszter egyben úgy számolt a kormányzat által ismert részletek alapján, hogy ezt a mérföldkövet valamikor a május 16-a utáni héten érhetjük el. A bizonytalan becslés ezúttal egybecseng a mi prognózisunkkal is. Az elmúlt hét napi átlagával számolva május 21-én haladhatja meg az oltottak száma az 5 millió főt. Ezt azonban egyre nagyobb bizonytalanság övezi két nagy kihívás miatt, ami a kormány előtt áll.

Első nehézség: a felkínált vakcinák típusa

Annak érdekében, hogy szombaton tovább lehessen nyitni és meglegyen előző nap a 4 millió oltott, magasabb fokozatra kapcsolták a kormánypropaganda fogaskerekeit és számos, eddig még nem elérhető újdonság került a regisztráció és az oltás menetébe.