8 milliárd forintból pörgetnék fel a kórházak központosítását

Január végén egyébként az egészségügy átalakítása részeként az eszközbeszerzések központosítása körüli munka is megkezdődött, a központosított közbeszerzési listárol az mfor.hu értesült.

A kormány most felhívja a belügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával készítsen jelentést október 31-ig arról, hogyan áll ez a projekt. A rendeletből az is kiderül, hogy a központi informatikai projekt megvalósítását 8 milliárd forintból tartja elképzelhetőnek a kormány.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!