85-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban

Újabb magyar állampolgároknál és egy iráninál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 85-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a koronavirus.gov.hu-n.

Szokás szerint a többi adat is frissült: 2 gyógyult és 1 elhalálozott személy mellyett változatlanul 124-en vannak karanténban, a mintavételek száma viszont gyorsuló ütemben növekszik most már. Egy nappal ezelőtt még 2322 mintavétel történt, ez mára 3007 lett. A minél több tesztelés és vizsgálat azért különösen fontos a szakemberek szerint, mert ennek köszönhetően tünetmentes, de fertőzni képes betegeket is be tudnak azonosítani és elkülöníteni.

A járvány második szakaszához - a csoportos megbetegedések szakaszához - értünk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. A hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 85 fő. Közülük 10 iráni, 1 brit, 1 kazah és 73 magyar állampolgár.