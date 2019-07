A hét sztorija: uniós bírságig vezethet a nyugdíjpénztári vagyon

Még ma is megvan 2802 milliárd forint a magánnyugdíjpénztári vagyonból. Pontosabban papíron van meg, az MNB ekkora összeget tart nyilván, mint az államháztartás tartozása. Valójában azonban ebből semmi nincs meg, amit a volt tagok nyugdíjukban megkaphatnának. Csak a mögöttes jogosultság él a szolgálati időre. Ezt a helyzetet azonban nem mindenki fogadja el, több feljelentés is született, amelyeket azonban az ügyészség rendre visszadob. De miért?

Eddig minden feljelentést visszadobott az ügyészség, amelyek ellenzéki képviselőktől érkeztek és a magánnyugdíjrendszer kivéreztetésével az államhoz visszairányított mintegy 3000 milliárd forint vagyon sorsát érintették. Korózs Lajos szocialista képviselő tavaly januárban tett feljelentést, Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció képviseletében pedig idén tavasszal fordult az ügyészséghez.

Mindketten azon az állásponton voltak, hogy a vagyonnal kapcsolatos döntéseik meghozatalakor a volt pénztártagokat félretájékoztatták, becsapták, mert a kormányzati ígéretek ellenére ezek a megtakarítások nem kerültek egyéni számlákra az állami nyugdíjrendszerben.

Az ügyészség azonban megalapozatlannak tartotta a csalásra, megtévesztésre felfűzött feljelentéseket, ezért elutasította azokat. Dobrev Kláráét arra hivatkozva, hogy hasonló tényállású feljelentésről - Korózs Lajoséról - már született ügyészségi döntés.

A DK EP-képviselője portálunkat arról tájékoztatta a héten, hogy panasszal kíván élni, mert az ő feljelentése más tényálláson alapul megítélése szerint. Arról is beszélt kollégánknak, hogy uniós politikusként is figyelemmel kívánja kísérni a papíron még mindig nyilvántartott, ma is 2802 milliárd forint értéken kimutatott egykori pénztári vagyon elszámolását. Elárulta, hogy milyen esetben lenne kész uniós bírósághoz fordulni ebben az ügyben.

További részletek kollégánk, Baka F. Zoltán videós anyagában.