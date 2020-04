A katás vállalkozások is élhetnek a bértámogatással?

Ahogy megírtuk, mára is jutott kormányzati bejelentés.

Palkovics László aláhúzta, hogy a munkahelyek megtartásához szükséges eszközöket a vállalkozói érdekképviseletek által javasolt elemekkel foglalták rendeletbe, a bértámogatás is a kamarák javaslatának megfelelően igényelhető egyszerűbb adatlappal, Cégkapun keresztül. A foglalkoztatási helyzet javítását szolgálja továbbá a munkaidőkeret rugalmassá tétele, a támogatott hitel-, garancia- és tőketermékek, a hatékonyság növelését is ösztönző fejlesztési források.

A közlemény szerint a gazdasági élet szereplői üdvözölték a Gazdaságvédelmi Akcióterv fő céljait, a munkahelyek megőrzéséért tett lépéseket és a különböző egyszerűsítéseket. Egyetértettek abban, hogy az államháztartás hiányát kordában kell tartani, mert így biztosítható hosszabb távon is Magyarország, a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége.

A munkahelyvédelmi bértámogatási programban az állam átvállalja a munkavállalók kieső jövedelmének egy részét a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére. A támogatási időszak három hónap lehet, a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásától számítva megőrzi, a folyósítást követően pedig legalább egy hónapig fenntartja dolgozói létszámát. A programban azok a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalók vehetnek részt, akik a veszélyhelyzet kihirdetése és a kérelem benyújtása közötti időszak alatt megszakítás nélkül foglalkoztatásban álltak a munkáltatónál, akár "home office" keretében is.

"A gazdasági szereplők kérése alapján a tárca megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottakkal rendelkezők mellett a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) fizető vállalkozások is élhessenek a bértámogatással” - idézte a minisztert a honlap.

A kormany.hu oldalra felkerült közlemény szerint ma valóban új részletekről számolt be Palkovics László innovációs miniszter a gazdasági élet képviselőivel tartott videokonferencián.

