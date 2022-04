A Pravda nem tudja eldönteni, hogy Orbánnak ellenfél vagy ellenség az ellenzék

Kisebb fajta zavarodottság érzékelhető az orosz Pravdánál a magyar parlamenti választásokról szóló hétfőn délelőtt megjelent tudósításból. A tényeket ismertető beszámoló címében ellenségnek titulálták az Egységben Magyarországért ellenzéki tömörülést és hozzácsapták még Soros Györgyöt is. A részletes szövegben aztán már politikai ellenfélnek nevezték ezeket, amik ellen kérlelhetetlenül harcol a magyar kormányfő, de egy további fél mondatban megint az ellenség szót használták.

A Pravda nem mulasztotta el megjegyezni, hogy Orbán Viktor a győzelem utáni éjszakai beszédében nem csak Soros Györgyöt, hanem Volodimir Zelenszkijt is kiosztotta, az ő esetében is az ellenség kifejezést használták. A Fidesz ellen dolgozók között említette a nemzetközi baloldali politikai erőket, a külföldi (értsd: nyugati) sajtót is.

Sorossal kapcsolatban a Pravda azt írta: ellenfelei a saját nézeteinek az agresszív terjesztésével vádolják az üzletembert, a még szélsőségesebb álláspontok pedig a zsidó származására teszik a hangsúlyt.

Az orosz lap kiemelte: Zelenszkij először került a magyar kormányzó erőket vezető politikus figyelmének a középpontjába. Ez azzal függ össze, hogy Orbán Viktor euroszkeptikus, illetve kész kapcsolatokat fenntartani Moszkvával. Egyebek mellett közölte, hogy nem akar beavatkozni a konfliktusba Ukrajna területén, hiába kérte Zelenszkij, hogy engedje át a nyugati fegyvereket az országán keresztül - idézte fel a magyar miniszterelnök álláspontját a lap.

Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök táviratban gratulált Orbán Viktornak a győzelemhez. A TASzSZ orosz hírügynökség szerint kifejezte reményét, hogy a "nem egyszerű nemzetközi helyzetben" tovább fejlesztik a kétoldalú partnerséget, s ez megfelel mindkét nép érdekeinek.