Az MNB is sokkal hosszabb időt sürget az 5 százalékos lakásáfára

Az MNB mindemellett úgy véli, hogy a meglévő támogatási konstrukciók , a CSOK és a lakossági hitelállomány 11 százalékát kitevő babaváró hitelek a járvány alatt is jelentősen hozzájárulnak a lakáspiaci kereslet fenntartásához. Az MNB kérdőíves felmérése alapján a babaváró hiteladósok háromnegyede valamilyen lakáscél megvalósítását finanszírozza a kölcsönből, amíg a második negyedévben a lakáshitelek ötöde kötődött a CSOK-hoz. A kormány által bejelentett, 2021. január 1-től induló új otthonteremtési kedvezmények a következő év elejétől további érdemi támaszt adhatnak a lakáspiaci keresletnek, addig azonban kivárás jellemezheti a piacot – vetítették előre a jegybank elemzői.

Nem meglepő módon – ahogy már lapunk is többször megírta - a lakásfejlesztők három ok miatt csökkentették aktivitásukat: 2019. év végén megtudták, hogy 2020 januárjától 27 százalékos lesz az áfa, a koronavírus-járvány visszafogta a keresletet, valamint nem tisztult a rozsdaövezeti program szabályozása.

A második háromhavi időszakban érdemben, 34 százalékkal visszaesett a lakáspiaci tranzakciók száma 2019 második negyedévéhez viszonyítva, amíg Budapesten ennél is nagyobb, 49 százalékos visszaesés volt tapasztalható. A kínálathoz képest alacsonyabb keresletre utal, hogy a lakáspiacon megfigyelhető alku mértéke emelkedett az elmúlt évekhez képest. A tavaszi hónapok alacsony tranzakciószáma után, júniustól az adásvételek száma már meghaladta az előző év azonos időszakában mért szintet, amiben egyrészt az elhalasztott lakásvásárlások, másrészt a MÁP+ 2019 nyarán történő bevezetésének keresletcsökkentő hatása miatt fellépő alacsonyabb bázis is közrejátszhatott.

A foglalkoztatottság mérséklődött, a bérdinamika enyhén lassult, és csökkent a lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme is. A bizonytalan gazdasági kilátások az óvatossági motívum erősödését eredményezték a háztartások körében, így megtakarításaik jelentősen bővültek. A bankok szigorítottak a lakáscélú hitelek feltételein, ugyanakkor az intézmények egy része 2020 második felére már keresletélénkülést vár a lakáshitelek iránt.

A kockázatok mellett egyfajta látleletet is adott az MNB az idei lakáspiaci folyamatokról. Megállapította például, hogy 2020 első félévében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak következtében romlottak a lakáspiaci keresletet meghatározó fundamentumok.

„az új lakásáfa indulása kapacitási és teljesítési problémákat okoz, összetorlódnak a projektek az idő rövidsége miatt. Nőhetnek az alvállalkozói díjak, hiszen megugrik a kivitelezők iránti kereslet. A kedvezményes lakásáfa tartósabb időre szóló bevezetése a hosszútávon kiszámítható piaci környezet megteremtésével támogatná új építőipari kapacitások kiépítését és a cégek fejlesztésekre és szakképzésre is többet költhetnének. ”

Figyelemre méltó, hogy az MNB - közvetve – az ingatlanpiaci főszereplőkkel azonos platformra került, amikor most is ráerősített a cégek által megjelölt lehetséges kockázatokra . Idézték az MNB-vezetők a jegybank mellett működő Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) véleményét, miszerint

„Tartósan, hosszú időre szólóan alacsony áfakulcs szükséges az új lakásoknál, csak ez tud érdemi hatást kiváltani az ingatlanpiacon. A rorzsdaövezeti program véglegesítésére mi is várunk, ezeken a területeken nem csupán lakásokat, hanem kereskedelmi és ipari-logisztikai ingatlanokat is lehet fejleszteni.” – válaszolta lapunk kérdésére Nagy Tamás, az MNB Pénzügyi Rendszerek Elemzése Igazgatóságának vezetője a jegybank által készített "Lakáspiaci jelentés 2020 november" című kiadvány megjelenése alkalmából tartott hétfői online sajtótájékoztatón.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!